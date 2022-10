Doñana, la Albufera de Valencia o el delta del Ebro, tras los pasos de los derechos del Mar Menor

El Mar Menor está dando ejemplo. La laguna logró sus propios derechos para garantizar la protección y conservación de este ecosistema y ahora quieren seguir sus pasos otros espacios naturales de España y Europa. Desde la plataforma que impulsó la Iniciativa Legislativa Popular en la Universidad de Murcia ha comenzado a colaborar para que espacios como Doñana, las tablas de Daimiel, el delta del Ebro, la Albufera de Valencia u otros ecosistemas en varios países de Europa consigan la personalidad jurídica.

El profesor de la UMU y colaborador de la ILP, Eduardo Salazar, avanza que ya se han puesto en contacto con ellos interesados en lograr la misma protección para estos singulares espacios naturales. Incluso ha habido contactos con pueblos indígenas de Canadá para favorecer los derechos propios de la naturaleza en el norte de América. El río Magpie, al norte de la región de Quebec, obtuvo hace unos meses la codiciada personalidad jurídica.

Tanto Teresa Vicente, promotora de la ILP, como su compañero Eduardo Salazar, acaban de participar en una de las conferencias más importantes sobre el medio ambiente en Siena (Italia), invitados por la organización internacional Global Alliance for the Rights of Nature. Allí expusieron su trabajo sobre los derechos obtenidos para la laguna, una ponencia que dejó "fascinado" al público asistente, y fueron calificados como los 'héroes del Mar Menor'.