El impuesto es una clase de tributo regido por derecho público, que se caracteriza por no requerir una contraprestación directa o determinada por parte de la administración hacendaria. Salvo excepciones, pocos son los ciudadanos que dicen estar encantados a la hora de pagar los continuos impuestos procedentes de las diferentes administraciones a los que hay que hacer frente. En tiempos como los actuales, con una inflación galopante que no se corresponde con una proporcional subida de salarios, muchos son los que miran con recelo a las arcas públicas que se aprovechan precisamente de estos precios al alza para recaudar más.

Sin embargo, algunos economistas defienden los intereses de los recaudadores. Se trata por ejemplo de Santiago Lago, que en una entrevista con la Cadena Ser ha generado una importante controversia con unas declaraciones que no han pasado desapercibidas. El economista en cuestión ha asegurado entre otras cosas que los servicios públicos son “extraordinarios”.

Catedrático de Economía Aplicada y experto en Hacienda Pública se ha mostrado favorable a los impuestos porque “es evidente que lo que tiene el ciudadano medio español es algo favorable desde el punto de vista económico". Considera Lago que si no pagásemos impuestos “viviríamos en la selva. Sin impuestos no hay Policía, no hay seguridad, justicia, sanidad, pensiones o educación".

El experto en Hacienda Pública entiende, eso sí, que otros ciudadanos exprimidos por los continuos impuestos “planteen números diferentes” a los actuales en un debate que al menos considera “legítimo” al tiempo que advierte que “es la democracia quien debe resolver esto", al tiempo que deja clara su postura: “Si hablamos de cuánto pongo, cuánto recibo, a lo largo de la vida, el ciudadano sale ganando”.

Menos impuestos que en Europa

Prosigue el catedrático con su alegato de la siguiente manera: "Pero hay una base de conocimiento, de realidad objetiva, en la que no deberíamos estar discutiendo. El debate público es paupérrimo, pobre en argumentos y abusan de bulos y tópicos". "Hay partidos importantes se abonan a esto y plantean realidades que no existen. Es evidente que en España se recauda menos que la media de la Unión Europea, pero es que por ejemplo todo lo llevamos a la rebaja del IVA, por ejemplo", defendió en el programa de la Ser.

Otro de los debates que se ha generado en más de una ocasión es la idoneidad de la cantidad de los ministerios. Por poner un ejemplo, el presupuesto de Ministerio de Igualdad para 2023 aumentará un 9%, alcanzado la cifra histórica de 573 millones. En términos consolidados se incrementa en 47 millones de euros, un 9% más que los aprobados en 2022. Sin embargo, estas cifras son anecdóticas para el polémico Santiago Lago: “¿Cuánto supone tener cinco ministerios más o menos sobre el PIB español?. Supone el 0,0001%. Es como si alguien que cobra 2.000 euros al mes se preocupa porque ha perdido un céntimo, esto es un despropósito".