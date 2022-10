El pódcast Wild Project, que cuenta con una repercusión importante en el panorama mediático patrio, ha contado con un invitado como David Jiménez, exdirector de El Mundo y excorresponsal de guerra durante más de dos décadas, que no ha dejado a nadie indiferente. Entre otros temas el periodista ha valorado el actual conflicto entre Ucrania y Rusia, adelantando cuál puede ser su final, al tiempo que ha hablado de una esperpéntica comida con el actual presidente del Real Madrid, Florentino Pérez: “Estuvo meses insistiendo y comí con él y con el presidente de la empresa. La comida fue surrealista. Él estaba empeñado en que, en aquel entonces el director de Marca, Óscar Campillo, era del Barça. Entonces, no es que fuera del Barça o no, es que era un tío crítico y hacía periodismo, era una persona íntegra. Le decía al presidente de la empresa que lo tenía que echar y lo acabó echando”.

Cotilleos periodísticos al margen, Jiménez ha asegurado que en la actualidad Putin se encuentra "acorralado" en Ucrania, por lo que teme que existan "más posibilidades de que, para ganar esta guerra, cometa una barbaridad", en referencia a elevar el conflicto a escala nuclear. "(Putin) no puede perder la guerra, porque si pierde la guerra pierde la cabeza, lo van a derrocar en su casa. No puedes ser el presidente de Rusia habiendo perdido una guerra. Pero tampoco puede ganarla sobre el terreno, es una situación diabólica y muy peligrosa [...] Cuando tú acorralas a alguien y no le dejas ninguna salida, y ese alguien tiene ese botón, está más tentado de utilizarlo", ha revelado el exdirector de El Mundo. Jiménez ha añadido a su vez que ve "imposible" que Rusia termine ganando el conflicto: "La historia lo demuestra, en Vietnam no había un ejército más poderoso que el de Estados Unidos. A Afganistán fueron los soviéticos y perdieron. Fueron los americanos y perdieron. Puedes tener toda la fuerza militar que quieras, pero jamás podrás controlar por siempre un país donde su población no quiere que estés. Tarde o temprano acabarás siendo expulsado, porque hay un instinto de independencia de los pueblos que es mucho más fuerte". El papel de China Considera el excorresponsal de guerra que si existe un país que puede persuadir a Putin de sus intentos expansionistas, ese es China, que tendrá un papel clave en el conflicto: "Si Putin desata una guerra nuclear perdería el apoyo de China y de sus pocos aliados, y sabe que la respuesta de Estados Unidos sería inmediata". Una respuesta "no nuclear", señala Jiménez, que asegura que la OTAN tiene en Europa suficientes efectivos para destruir "lo que queda de un diezmado ejército ruso". Considera el exdirector de El Mundo que el actual presidente de Rusia podría ser juzgado por los crímenes contra la humanidad que el ejército de su país está perpetrando bajo sus órdenes en Ucrania: "Corre el riesgo de acabar en un juicio tipo Núremberg. No me parece que le interese en este momento esa opción, pero acorralado y contra la pared, sin otra salida, a lo mejor opta por esa opción. Creo que estamos en un momento mucho más peligroso de lo que la gente aprecia. Estamos en un momento de altísimo riesgo". Incide por todo ello Jiménez en que "China es absolutamente la clave" tras la reelección de Xi Jinping: "Su postura antiguerra será ahora mayor. El máximo interés de los chinos es que su economía vaya bien. Ellos se han convertido en un país que produce gran parte de los productos que consumimos en Occidente, no le interesa que los precios suban o que haya una crisis económica. Son muchos problemas que en estos momentos le vienen fatal a China", concluye.