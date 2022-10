"Vuela alto, princesa", la despedida a la joven fallecida cuando regresaba de un congreso de estética

"Estoy feliz porque Carla esté fuera de peligro y al tiempo, en shock y desfigurada por dentro, porque nunca me tocó vivir la muerte de alguien cercano tan joven y tan lleno de vida y de luz”, proclamaba una de las amigas de Yolanda Álvarez, la joven de 27 años, que falleció la madrugada del domingo al lunes cuando volvía con otras tres compañeras de profesión y un amigo de un congreso de estética de Madrid.

“Siempre te dije que llegarías lejos y admiraba tu desparpajo y tus ganas de comerte el mundo. Te lo comías a bocados y a veces, hasta parecía que tenías prisa, y yo, te lo decía: no corras tanto…”, recordaban este lunes en el entorno de la vecina de Corvera de Asturias. "Vuela alto, princesa. Tanto como lo hacías en este planeta", la lloraba otra amiga.

Yolanda Álvarez falleció en la madrugada del domingo junto a Vera Feliz, afincada en Oviedo, de 33 años. Ambas chicas perdieron la vida cuando el vehículo en el que viajaban salía de la Autovía de la Plata (A-66) con la intención de parar en un área de servicio de la localidad leonesa.

Al incorporarse a la carretera de Hospital de Órbigo (León) a Mayorga (Valladolid), en sentido a Villamañán, el coche en el que viajaban las dos fallecidas y otros tres jóvenes recibió el brutal impacto de pleno de otro vehículo, en el que viajaban dos personas. El área en la que se registró este brutal accidente está situada en una zona de baja visibilidad. Los asturianos regresaban de una feria de estética en Madrid cuando se produjo el mortal accidente.

“Yoli, cuando pienso en ti solo me viene a la cabeza la palabra esfuerzo y superación, por que eso es lo que tú eras”, se despedía otro compañero de profesión en las redes sociales.

Extraño accidente

Otras dos de sus acompañantes, Andrea Guerra y Carla Fernández Herrero, de 35 y 24 años, también profesionales de la estética sufrieron lesiones de gravedad y el quinto ocupante del vehículo, el profesor Kilian Alfaraz, de 27 años, sufrió lesiones leves y recibió el alta. Se están investigando las circunstancias de este extraño accidente, registrado cuando los jóvenes se disponían a hacer un aparada después de más de tres horas de viaje. Vera Lucía Feliz Guzmán, de origen dominicano, falleció prácticamente en el acto. Yolanda Álvarez fue evacuada al Complejo Asistencias Universitario de León, pero falleció en la uvi. El conductor del otro vehículo también sufrió lesiones.

Yolanda Álvarez tenía un negocio de estética en Trasona, Yolinda's World. Su página de instagram hervía de comentarios de condolencia. "¿Cómo te has podido ir ahora que cumplías tus sueños? Que vida más injusta!!! Siempre servicial y dispuesta a ayudar a quién lo necesitase. Tengo el alma desolada con la noticia", decía una amiga. "Todavía no me lo puedo creer, qué injusto es todo", decía otra. "Me has dejado el corazón roto... Seguro que iluminarás con tu luz allá adonde que vayas amiga, gracias por enseñarme tanto y por tus millones de consejos. Echaré de menos tus visitas a Murcia y nuestras cervezas con marineras en la puerta de la Catedral, te llevaré siempre en mi corazón", añadía otra.

Vera Feliz, con cuyo marido compartía la pasión por los viajes, tenía el salón de uñas Tropic Nails en la calle Santa Susana de Oviedo desde hace seis años y se había hecho un nombre en el mundo de la estética.