El puente del 31 de octubre y 1 de noviembre no será tal en lo que a al comercio se refiere, pues el lunes 31 de octubre abre la totalidad de los supermercados con su horario habitual al tratarse de día laborable. No sucede lo mismo en cuanto a los centros educativos de la provincia de Castellón, pues un total de 55 localidades han decidido que este próximo lunes no sea lectivo, lo que provoca que 31.000 alumnos de Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y FP de la provincia (aproximadamente el 30% del total) no tengan que acudir a clase.