Una de las cuentas que más está creciendo en redes sociales recientemente es la de Líos de Vecinos. Su nombre lo dice todo. En ella se hacen eco de denuncias de residentes en distintas comunidades que lamentan las conductas incívicas, que por desgracia no son poco comunes precisamente.

Entre las últimas publicaciones que ha realizado este perfil se encuentra la de un usuario de un párking cansado de encontrarse con excrementos y orines en zonas no indicadas para ello. “Respeto por nuestras plazas de garaje. No orinar ni defecar. ¡No es un váter!”, puede leer en un cartel que no ha pasado precisamente desapercibido.

Los comentarios a esta publicación no se han hecho esperar entre la comunidad de seguidores de dicha cuenta, que incluso han aportado sus propias imágenes sobre denuncias similares como podemos ver a continuación: