Otro castigo para los desalojados por el volcán de La Palma: deben pagar su IBI

Después de 13 meses desalojados de sus casas, en muchos casos sin ni siquiera poder acceder a ellas, los vecinos de Puerto Naos (La Palma) se enfrentan a las notificaciones de pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) correspondiente al año 2022 que ha comenzado a ser circulada por el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane. En la anualidad pasada estuvieron exentos automáticamente del pago de este impuesto todas las propiedades afectadas y los desalojados de la erupción de Tajogaite. Ahora, ese paso de las administraciones no se ha realizado, teniendo que afrontar, por ahora, un pago sobre unas propiedades que no están pudiendo disfrutar.

El hecho de que llegue a estos afectados el requerimiento de pago voluntario de este impuesto está causando algo más que sorpresa entre quienes lo reciben. Uno de esos vecinos, Pedro Ángel Puente, indica que "está flipando", tras la llegada de un correo electrónico del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane informándole de esta situación. "Si nos piden el IBI, pues que nos dejen entrar en nuestras viviendas", explica este vecino, quien añade que pensaba que era imposible recibir más "decepciones de este Gobierno", por lo que asume que se equivocó. Además, se pregunta cómo es posible que, siendo evacuados de Puerto Naos, también haya recibido el requerimiento para pagar la recogida de basuras domiciliaria, "si sigo sin poder habitar, ni regresar a mi domicilio". Por eso apunta que se trata de "algo más que un error".

En otro correo electrónico, en respuesta al remitido por el Consistorio, Puente también exigió una explicación a cómo podría ejecutarse la puesta al cobro de esos impuestos cuando fue evacuado desde el 19 de septiembre de 2021, "sin poder regresar a su casa, sin ayudas de ningún tipo, ni donaciones, ni ayuda al alquiler, ni nada por el estilo a día de hoy". Por eso, describe una situación en la que, "en resumidas cuentas", se halla actualmente "sin nada de nada", por lo que les ruega que "sean cancelados los recibos a la mayor celeridad posible". En definitiva, este vecino de Puerto Naos desde el año 2006 considera que se trata de algo "insólito", y no entiende cómo fue posible la cancelación de esos recibos en el curso económico anterior y, sin embargo, se han mantenido en este, cuando la situación es la misma.

Resolución

El Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane a través de su alcaldesa, Noelia García Leal, lamenta que aún a estas alturas del año el Consistorio no disponga de ningún documento por el cual se le permita eximir a los damnificados, que todavía no han podido regresar a sus casas, del pago del IBI 2022. "Una situación profundamente injusta, ya que estos vecinos llevan fuera de sus casas más de un año", destacó la alcaldesa. Además, incidió en la petición al Ejecutivo nacional para que "a la mayor brevedad, y de manera urgente, saque un Decreto que permita esta excepción".

García Leal afirma que ya en el año 2021 ella misma solicitó durante las primeras Comisiones Mixtas que se aplicara esta medida de exención en el IBI correspondiente a ese año, y logró que el Gobierno de España la recogiese en el Real Decreto - Ley 20/2021 del 5 de octubre. Así, indica que "desde el inicio de este año hemos vuelto a solicitar en reiteradas ocasiones que esta acción se repita", y que el Ayuntamiento tenga un aval para poder eximir el pago, porque solo el Gobierno central es el que tiene competencia para adoptar esta medida, "pero la realidad es que a día de hoy no contamos con ello", asegura.

Esta situación, afirma la regidora, les ha llevado a que pese a que en situaciones normales el IBI se pone al cobro en el mes de junio, "desde el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane lo hemos puesto esta semana, para no perjudicar a los damnificados", señala. Confirma que los aridanenses están recibiendo estos días avisos de que el IBI urbano y rústico está en periodo de cobro voluntario en ventanillas, pero aún no se ha girado ningún cobro, "y recomendamos que los vecinos afectados esperen un poco para que se pueda resolver esta situación lo antes posible".

Falta de gestión

Desde la oposición en el Consistorio, Coalición Canaria lamenta "la falta de tacto y consideración" del Ayuntamiento de Los Llanos, que, según afirma, "ha provocado un enorme malestar entre los vecinos evacuados", a los que se ha informado por mensaje de texto de la apertura del plazo para pagar el IBI de unas propiedades de las que no pueden hacer uso hace más de un año. Denuncian la «falta de gestión», porque «es evidente» que se tendría que haber hecho un cribado previo de la lista de destinatarios del mensaje para dejar fuera a los vecinos de la Bombilla y de Puerto Naos y a los propietarios de otros inmuebles a los que aún no se puede acceder. Desde CC, además, señalan que ignoran si el cribado no se hizo por descoordinación entre las áreas del Ayuntamiento "o por la necesidad de recaudar a toda costa para intentar salvar la crítica situación económica del Consistorio".

Recuerdan desde CC que la ley establece que el Gobierno del Estado, ante situaciones excepcionales, puede conceder exenciones en la cuota del IBI, "y coincidimos con la alcaldesa en que el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez no está teniendo la sensibilidad necesaria para evitar el sufrimiento que el volcán político-administrativo está ocasionando" entre las personas que, o bien han perdido sus propiedades, o bien llevan más de un año sin poder acceder a sus viviendas o negocios. También recuerdan que en varios plenos pasados el portavoz de CC le recordó a Noelia García "que había que estar pendiente de que se excluyera del padrón del IBI a estos afectados», indicando que la respuesta de la alcaldesa siempre fue "estamos trabajando en ello".