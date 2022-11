El mundo del rap en EEUU está de luto. El motivo no es otro que el fallecimiento a tiros en una bolera del cantante Takeoff, cuyo nombre verdadero es Kirshnik Ball, miembro de la banda Migos, un grupo de trap que se formó en Lawrenceville, Georgia, en el año 2009.

El grupo, que lanzó su primer sencillo "Versace" en 2013, cuenta en su haber con varios éxitos como "Fight Night" (2014), Look At My Dab (2015) y Bad and Boujee (2016), su canción más exitosa.

Ahora Migos ha perdido una tercera parte como ha confirmado el portal TMZ Hip Hop. La causa de la muerte de Takeoff ha sido un tiroteo a primera hora de la mañana en Houston. Fuentes policiales y testigos han asegurado a este portal que el incidente ocurrió sobre las 2.30 horas, cuando la policía recibió la llamada de que un hombre había recibido disparos en la bolera llamada 810 Billiards & Bowling Houston.

La víctima estaría jugando a los dardos junto a su compañero en Migos, Quavo, cuando una discusión provocó que alguien abriera fuego contra él, siendo declarado muerto en el acto. TMZ Hip Hop ha compartido imágenes de la escena, en la que se puede apreciar a la víctima tiroteada. Según apunta la policía otras dos personas habrían recibido disparos.

Solo un par de horas antes del tiroteo, Takeoff publicó una selfie desde la bolera y Quavo, su compañero, había publicado un video más temprano en la noche, conduciendo por Houston con Jas Prince , quien estaba celebrando su cumpleaños.