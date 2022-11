Entre los grandes objetivos de desarrollo del milenio, establecidos en la Agenda 2030, diversidad e inclusión ocupan un papel predominante y la igualdad de género se ha convertido en una cuestión estratégica en el ámbito empresarial. “Diversidad de género, de edad, de origen, de etnia, experiencias o estilos cognitivos… Todo esto no es ni más ni menos que la riqueza del capital humano que el mundo necesita para la llegada de la Human Edge: la era de la humanización”, afirman Marta García-Valenzuela y Alicia Jiménez en su libro “Héroes de la diversidad”. Ambas autoras son psicólogas y han desarrollado su carrera asesorando a las compañías en la implantación de la cultura del liderazgo inclusivo y la gestión de la diversidad, y tienen claro por qué esta apuesta es tan importante para el mundo empresarial. “La diversidad es una palanca de innovación y transformación que, junto con la digitalización, está atravesando la realidad de las organizaciones. Ninguna empresa podrá ser rentable, sostenible y exitosa si no aprovecha hasta la última gota de su talento para generar inteligencia colectiva”, señalan.

La pluralidad de perfiles y capacidades se traduce en un incremento en la innovación y la creatividad y, en definitiva, una mejora en la competitividad que tendrá impacto positivo en la cuenta de resultados.

La pluralidad de perfiles, de backgrounds y capacidades hace a la empresa más rica a todos los niveles. La gestión del talento sobre esta base se traduce en una disparidad de perspectivas, un incremento en la innovación y la creatividad y, en definitiva, una mejora en la competitividad que tendrá impacto positivo en la cuenta de resultados. Pero más allá de la rentabilidad y los rendimientos económicos, se trata de un reflejo necesario del crisol social en el que operan las organizaciones. “También es una palanca estratégica de llegada a los nuevos clientes y mercados globales, es, cada vez más, un factor clave de cumplimiento normativo, reputación y buen gobierno, pero, sobre todo, es una estrategia de negocio que permitirá a las organizaciones que de verdad lo entiendan liderar la transformación de sus sectores de actividad”, analizan Jiménez y García-Valenzuela y en su libro.

Impulsando el liderazgo femenino en el sector de los seguros

Hay compañías que han tomado la iniciativa de asumir el reto de la diversidad y que han sido pioneras en su sector. Empresas que, como Zurich Seguros, funcionan de otra manera, apreciando y promoviendo la diferencia y cuidando el talento como cuidarían cualquier activo: invirtiendo en formación, favoreciendo la promoción y potenciando el valor de la diferencia.

A pesar de los avances logrados en los últimos años, la presencia de mujeres en puestos de liderazgo en el sector asegurador sigue siendo escasa. Solo 2 de cada 10 corredurías y agencias de seguros en España están dirigidas por mujeres. Además, ninguna de las asociaciones de corredores de seguros en España tiene al frente a una mujer, mientras que la presencia femenina en los Comités de Dirección de las compañías aseguradoras se reduce al 27 %. Por lo que hace falta visibilidad, con más presencia en los foros de debate, donde es habitual que la presencia femenina no supere el 20%.

Para ayudar a revertir esta situación, Zurich Seguros puso marcha el programa Mujeres Valientes Go al Mercado. Se trata de una iniciativa enfocada a acelerar la consecución de la igualdad de género, mediante la formación y el apoyo a las profesionales del sector. Se inspira en el proyecto interno Mujeres Valientes, del que Zurich ha llevado a cabo dos ediciones con sus empleadas, y ahora lanza su tercera edición, y que le ha permitido convertirse en una de las aseguradoras líderes en nuestro país en diversidad e inclusión.

Estos programas son la muestra de un compromiso real con la llegada de mujeres a puestos de responsabilidad. Una forma de pasar de la teoría a la acción, sobre todo cuando la teoría dice que al ritmo que llevan los avances en materia de igualdad, todavía harán falta 140 años para lograr la representación equitativa en los puestos de poder y liderazgo en el lugar de trabajo, según las conclusiones de un reciente informe de ONU Mujeres y el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas.

Mujeres Valientes Go al Mercado es un programa basado en formación y asesoramiento, centrado en dos grandes bloques: autoconocimiento y liderazgo.

Mujeres Valientes Go al Mercado, dirigido a mujeres de la mediación líderes en Agencias, Corredurías y Partners que quieran potenciar su carrera profesional, se ha diseñado específicamente para fortalecer sus competencias de liderazgo. Tal y como explica Sonia Calzada, directora del Segmento de Negocio Personas de Zurich, se trata de “un programa basado en formación y asesoramiento, centrado en dos grandes bloques: autoconocimiento y liderazgo, con un método ágil y flexible pensado para mujeres profesionales, como son talleres on line, y formaciones específicas tipo píldoras de temas de interés, como puede ser la marca personal, hablar en público, también en el campo de la diversidad, sostenibilidad…”. Además, el programa cuenta con sesiones de mentoring para compartir las experiencias de cada participante con Mujeres Valientes de Zurich y personas del Consejo Asesor, y para ampliar su visibilidad y red de contactos. En esta labor, para Calzada es importante “agradecer la labor de todo equipo implicado, el consejo Asesor, que cuenta con representantes de Unespa, asociaciones, Inese, Muy segura, colegios, mediadores, y compañeros de Zurich por su impulso del liderazgo femenino en el sector con el objetivo de conseguir más referentes y atraer a nuevas generaciones a este sector, así como la creación de una red de mujeres, con el apoyo #redEWI.”

Mujeres apoyando a otras mujeres

Decía Oprah Winfrey, ejemplo de mujer de éxito que ha sido capaz de salvar grandes obstáculos en su camino hasta la cima, que “las mujeres podemos tenerlo todo, pero no al mismo tiempo”. Hacía referencia con esa frase a las dificultades para conciliar la vida profesional y personal que ha sido uno de los lastres del avance de las mujeres en el ámbito laboral. Las cosas, sin embargo, son distintas en empresas como Zurich. “Necesitamos visibilizar aún más que puedes tener puestos de gran responsabilidad y no por ello, renunciar a ti, a tu familia o tus amigos”, señala Sonia Calzada que, además de ser una de las principales impulsoras del programa Mujeres Valientes, es madre de hijos adolescentes y su experiencia desmiente aquella mítica frase.

Sonia Calzada empezó en el sector de los seguros por casualidad y, a base de compromiso, trabajo y oportunidades bien aprovechadas, ha llegado a la dirección de área que ahora ocupa. “Siempre he contado con apoyo, crecimiento y desarrollo. Me he sentido arropada, así como empoderada y nunca he tenido la percepción de discriminación alguna. Lo que, sí que es cierto, es que los datos son los datos y, en general, en las compañías, en el sector… falta representación”.