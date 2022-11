El tuitero que publicó un mensaje contra los menores inmigrantes no acompañados en julio del 2019 ha admitido este martes en la Audiencia de Barcelona que cometió lesionó la dignidad de este colectivo y ha aceptado la pena solicitada por el fiscal Miguel Ángel Aguilar de 15 meses de prisión y multa de 1.600 euros, así como la inhabilitación por cinco años para ejercer profesión en el ámbito educativo, docente o del tiempo libre y el decomiso de sus cuentas en redes sociales, que ya han sido clausuradas por el mismo acusado. Es la primera sentencia en España por una 'fake news' o noticia falsa de estas características. El imputado ha dicho un escueto "sí" al ser preguntado por los togados si estaba conforme con el acuerdo previo al que habían llegado defensa y fiscalía.

El fiscal ha pedido la suspensión de la ejecución de la condena, que ha sido dictada 'in voce' por el tribunal, a cambio de la prohibición de crear nuevos perfiles en internet que sean discriminatorios durante dos años y la asistencia a un curso de igualdad de trato y de discriminación. El abogado defensor, Sebastián de Juan, en nombre de su representado, ha aceptado la petición de la acusación pública. Ante este pacto, los magistrados con casi toda probabilidad reflejarán en la sentencia definitiva la suspensión de la ejecución de la pena con los condicionantes planteados por la fiscalía.

El vídeo de 45 segundos

En su acusación provisional, la fiscalía reclamaba una condena un poco superior para el acusado, concretamente dos años de cárcel. A su entender, el imputado actuó “movido por su animadversión y rechazo” a los inmigrantes de origen marroquí y, entre ellos, “el sector más vulnerables", como son los menores inmigrantes no acompañados o 'menas'. El mensaje que le ha llevado al banquillo de los acusados fue publicado el 1 de julio del 2019 en Twitter y rezaba: “Aquí tenéis el video del mena marroquí de Canet de Mar (Maresme), a esos que le vamos a dar la paguita hasta los 23 años, los niños de Pedrito Piscinas. Por cierto, luego para más inri viola, estos energúmenos y estas manadas de marroquís no saldrán en los medios” [sic]. Este texto iba acompañado de un video de 45 segundos en el que se veía una agresión cometida por un hombre en China y que no tiene nada que ver con la población catalana.

En el vídeo, que fue visualizado 21.900 veces, se veía como un hombre agrede brutalmente a una mujer, dándole 15 puñetazos y siete patadas en la cabeza y dejándola inconsciente. Después, le intenta bajar los pantalones y la coge del cabello y la arrastra por el suelo hasta que desaparece del campo visual de la cámara de vigilancia que graba los hechos. Esa filmación se realizó el 22 de junio de 2019 y se corresponde a una agresión sucedida en China que fue difundida por las autoridades del país asiático para logar identificar al mal tratador a través de la colaboración ciudadana.