Se acerca diciembre, el mes en el que millones de españoles reciben una inyección económica extra gracias a las pagas extraordinarias de Navidad. Y los pensionistas españoles no son una excepción.

La gran mayoría de ellos no tendrá que esperar a que se cierre el mes para ver ingresadas en sus cuentas las paguillas navideñas, ya que una buena cantidad de entidades bancarias adelantan estas nóminas, que se ingresarán en muchos casos el mismo día en el que se retribuya la mensualidad de noviembre.

Aunque la normativa legal de la Seguridad Social apunta que las pensiones se cobrarán el primer día hábil posterior al mes correspondiente, esto es, el 1 de diciembre las correspondientes al mes de noviembre, varias entidades bancarias ya han anunciado su decisión de seguir adelantando el pago de la pensión al día estipulado por ley, entre ellas algunas de las más fuertes de España, como Caixabank, Santander o BBVA.

¿Qué día se pagan las pensiones?

Aunque la fecha puede sufrir modificaciones, según HelpmyCash bancos y cajas de ahorros permitirán el cobro de la pensión y la paga extra los siguientes días:

CaixaBank: 24 de noviembre.

BBVA: 25 de noviembre.

Santander: 25 de noviembre.

Unicaja: 25 de noviembre.

KutxaBank: 25 de noviembre.

Abanca: 25 de noviembre.

Ibercaja: 24 de noviembre.

Sabadell: 24 de noviembre.

Los beneficiarios de la paga extra de Navidad serán aquellos que disfruten de una pensión contributiva, junto con los pensionistas y jubilados que cobren una pensión no contributiva del Imserso. No todos los pensionistas van a cobrar esa paguilla navideña: la 'extra' no se recibe en la modalidad de incapacidad permanente cuando la pensión derive de una accidente laboral o una enfermedad profesional.

La paga extra en España se cobra en 14 pagas, repartidas a lo largo de 12 meses. Por tanto, en junio y en noviembre se recibe esa aportación extraordinaria. En las pensiones contributivas se toma mensualmente una sexta parte de la pensión. Cuando pasa medio año, se abonan por un importe igual a la cuantía de la mensualidad ordinaria. Así, se verán ingresadas dos mensualidades juntas.