Una expresentadora de TV rusa denuncia que la Generalitat de Cataluña retiene a sus hijas

Las acusaciones eran gravísimas: presunto maltrato, abandono de menores e indemnidad sexual. Pero, según los Mossos d’Esquadra, no hay prueba alguna de ello y el juzgado que tramita el caso argumenta que Lena Lang, una expresentadora de televisión rusa afincada en Cataluña, no está siendo investigada. A pesar de ello, la Dirección General d’Atenció a la Infància i Adolescència (DGAIA) rechaza devolverle a sus dos hijas, de seis y 10 años, esta última celiaca.

Le retiraron su tutela el 17 de junio y desde entonces solo las ha podido ver en los puntos de encuentro. El padre, Thomas, de nacionalidad suiza igual que las menores, viaja cada dos por tres a Barcelona para estar con ellas. Según los abogados de Lena, Andrés Maluenda y Silvia Giménez Salinas, no hay motivos para las menores continúen en un centro de acogida de menores.

Fuentes de la DGAIA aseguran a EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, del grupo Prensa Ibérica, que no han recibido notificación del archivo del caso penal que se instruye en un juzgado de Arenys de Mar. "Por cuestiones de confidencialidad, la DGAIA no puede compartir el contenido de los expedientes", precisan.

El colegio denunció

Según las fuentes consultadas, fue el colegio al que iban las pequeñas quienes denunciaron a la entidad de defensa de la infancia, que, a su vez, comunicó la sospechas a la justicia y, de forma paralela, acordó la retirada de la custodia a la madre, que reside de forma continua desde el 2021 en Canet de Mar (antes ya había vivido en Cataluña).

"En el colegio no había ningún problema y todo iba bien. No sé por qué lo hicieron. Mis hijas iban a la escuela bien cuidadas y yo no he hecho nada malo", explica Lena. La DGAIA desvincula el archivo del proceso penal de la situación de desamparo y de protección de las niñas. Al poco de hacer las declaraciones a los medios, esta entidad aplazó la visita que la mujer tenía prevista para este martes con sus hijas.

Dudas sobre la maternidad

En la resolución de la DGAIA se duda incluso de que Lena sea la madre de las niñas. "No hay ningún documento que acredite la filiación de las dos niñas por parte de la madre y el padre. Hay documentos contradictorios respecto a los datos de nacimiento de las niñas y de la madre", expone. En sus alegaciones, la abogada Giménez Salinas sostiene, en cambio, que se han aportado certificados de nacimiento del Registro Civil de Costa Rica (donde nació una de las pequeñas) y de Arenys de Mar (población en la que se inscribió la otra).

Lena no tiene ningún inconveniente en realizar una prueba de ADN siempre que sea presencial las tres a la vez. Además, se ha entregado un certificado de la comadrona de la Clínica Teknon y existe un vídeo de la mujer con su hija pequeña recién nacida en este centro. "No puede mantenerse un supuesto facto de riesgo cuando es fácilmente cotejable y puede quedar descartado", incide la abogada. La DGAIA ha comunicado el asunto al consulado suizo, por la nacionalidad de las hijas, y se está a la espera de un expediente de repatriación hacia ese país, donde vive el padre.

Cuestiones sexuales

Otro de los aspectos que la DGAIA esgrime para retirarle la tutela es que a raíz de la información facilitada por la escuela "se alerta de una posible situación de exposición de las menores de edad a hombres desconocidos por ellas, presuntamente no de su entorno familiar", que podrían haber sido víctimas de violencia sexual, que una de las niñas tiene un perfil en Instagram en el que aparece un número de teléfono y donde "hay adultos como amigos" o que los profesionales "detectan" que las menores "hablan de tema sexuales inadecuados" y hacen dibujos con esta connotación.

También detalla continuos cambios de colegios y posibles negligencias en su cuidado, absentismo escolar, entre otras cuestiones. Los abogados de Lena niega que eso sea así. Los servicios sociales lo corroboran. "El 17 de junio me llamaron desde la DGAIA y me dijeron que no fuera a buscar a mis hijas al colegio", recuerda Lena. Desde entonces no viven con ella. "”Quiero que mis hijas vuelvan conmigo", implora la mujer.