Fernando Rodes, médico forense y profesor en el grado de Criminología de la Universidad de Alicante ha coordinado en la sede de la UA en Alicante la reunión científica de la Asociación Española de Antropología y Odontología Forense con más de un centenar de expertos y profesionales de esta disciplina de varios países, entre ellos Francisco Extebarría, que participó en casos como el de Lasa y Zabala. Un encuentro organizado por la Universidad de Alicante en colaboración con el Instituto Gil Albert y el Ayuntamiento, en el que se habló en distintas ponencias y mesas redondas sobre la identificación de crímenes de guerra o en desastres internacionales, y de la exhumación de las víctimas del franquismo o en la antigua Yugoslavia, entre otros asuntos.

¿Qué papel desempeña la antropología forense?

La antropología forense es imprescindible en la sociedad actual para solucionar casos en los que requerimos un método de identificación de restos óseos o de cadáveres en muy mal estado y es necesario identificarlos a través de técnicas que utilizan la antropología y la odontología forense. Somos una asociación nacional formada por diferentes especialistas de toda España, se creó en 2006 y desde 2008 tenemos reuniones científicas periódicas para aunar criterios de identificación. Estas reuniones son importantísimas porque permiten que pongamos en común nuestros conocimientos.

¿Cuáles son los últimos avances?

Destaca la determinación de la edad por metilación de ADN, es un campo que no es el futuro, es el presente, es muy novedoso para conocer la edad que puede tener un sujeto. Hay muchas técnicas que están dando grandísimos pasos y que son necesarias para esclarecer aquellos casos sobre todo de identificación. Los médicos forenses tratamos de establecer las causas y las circunstancias de los fallecimientos. El futuro viene por Inteligencia Artificial, por sistemas informáticos, como todo en la ciencia vamos avanzando. De ahí que hayamos abordado la aplicación de la Inteligencia Artificial para la determinación de la edad en los menores migrantes no acompañados (menas), con cuatro expertos. También han explicado qué hacen, cómo lo hacen y qué casuística tienen los responsables de los laboratorios de antropología de los institutos de Medicina Legal y Ciencia Forense de España.

¿Para qué otros casos se utiliza la determinación de la edad por metilación de ADN?

Cuando aparecen unos restos óseos, lo primero es averiguar si son humanos o de animales para no tener equivocaciones que confundan a los investigadores. Una vez que se confirma que son humanos se trata de establecer si son de hombre o de mujer, la estatura que podía tener y la edad aproximada. Esa técnica es un gran avance porque permite afinar bastante más que los métodos clásicos. Eso está en estudio, no está implantada aún.

¿Qué retos tiene la antropología forense?

Los retos son avanzar en esta ciencia conforme está avanzando la sociedad. Está avanzando la Medicina y la antropología forense debe hacerlo al mismo ritmo gracias a esas técnicas informáticas e imágenes en 3D que nos ayuden a solucionar problemas que hasta ahora se han abordado con métodos un poco antiguos.

"Está avanzando la Medicina y la antropología forense debe hacerlo al mismo ritmo gracias a las técnicas informáticas y a las imágenes en 3D"

¿La Inteligencia Artificial puede ayudar en su trabajo?

Puede tener sus efectos en su aplicación en los casos de los menores migrantes no acompañados para la determinación de la edad, que se va a plantear muy a menudo. Es gente que llega en pateras y la Fiscalía de Menores nos pide a los institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que digamos si son menores o no, si tienen más o menos de 18 años. Es muy importante hacer unas pruebas, especialmente la tomografía computerizada de la clavícula, y ahí se podría aplicar la Inteligencia Artificial. Nos ayudaría muchísimo con los migrantes sin referentes familiares, que es como se denomina ahora a los menores no documentados.

¿Cuándo es útil la antropología forense?

En ocasiones, los médicos forenses intervenimos en levantamiento de cadáveres un poco especiales, que son cuando aparecen huesos. La autopsia que hacemos ya no puede ser la misma que en un cadáver sino que la metodología es especial. Ya no quedan partes blandas, ya no se puede identificar por las huellas dactilares ni por la cara ni por la fotografía, e intervienen la antropología y la odontología forense. Los dientes se dice que son la caja negra de los cuerpos. Puede haber una catástrofe y los cuerpos quedar irreconocibles pero los dientes se mantienen. Resisten muy bien la acción del fuego, el traumatismo y los odontólogos forenses ahí tienen mucho que opinar. También se interviene en situaciones a diario por cuanto aparecen restos óseos y hay que hacer un estudio antropológico para saber quién era y cómo murió. En otro contexto se puede aplicar a restos históricos. Se están haciendo muchas exhumaciones de la Guerra Civil y se pueden estudiar yacimientos arqueológicos pero ya no sería el apellido forense, no sería una antropología del día a día de la justicia.

¿Los huesos hablan?

Esa frase es un clásico de la antropología, la decimos los antropólogos forenses. Los huesos hablan, nos están contando cosas. Yo siempre añado a mis estudiantes que hay que saber escucharlos, hay que tener una formación para interpretar y decir esto que estoy viendo significa esto y no esto. Un hueso nos puede decir el sexo, la edad aproximada, si hay un orificio por un proyectil de arma de fuego, una lesión por un objeto contundente como un pico o un hachazo...Los huesos nos hablan. Es una frase clásica que mantiene su vigencia.

"Los dientes se dice que son la caja negra de los cuerpos. Puede haber una catástrofe y los cuerpos quedar irreconocibles pero los dientes se mantienen. Resisten muy bien la acción del fuego y los traumatismos"

¿Las de televisión de antropología forense son fieles?

Se aproximan bastante. La diferencia es que en un capítulo de una hora se plantea el tema, se investiga y se soluciona. Claro, en la realidad no puede ser así. Requiere mucho más tiempo el estudio de los huesos o de los restos, porque muchas veces son restos, que hay que limpiar y estudiar para luego ver las lesiones. Pero en principio las series se aproximan bastante. La única diferencia es que en la vida real en una hora es imposible solucionarlo y en la ficción sí.