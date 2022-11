El mensaje de las activistas a los negociadores de la cumbre: "Estamos hartas de promesas vacías"

Mientras las negociaciones de Sharm el-Sheikh auguran un acuerdo descafeinado y con un compromiso mucho más débil de lo esperado, en los pasillos de la cumbre del clima las activistas toman la palabra y hablan con un talante mucho más contundente. "Estamos hartas de promesas vacías. Para nosotras, estos acuerdos son cuestión de supervivencia", destacan varias activistas en una entrevista con EL PERIÓDICO, del grupo Prensa Ibérica. Este diario habla con cinco jóvenes mujeres presentes en la cumbre del clima para conocer sus reivindicaciones.

"La crisis climática también es una crisis de derechos humanos"

Catalina Santelices (19 años, Chile). Coordinadora de la red internacional Latinas for climate

"La crisis climática también es una crisis de derechos humanos. Sí es cierto que el cambio climático es una tormenta que afecta a todo el mundo, pero no todos vamos en el mismo barco. Las comunidades del sur global somos las más expuestas. Yo veo los efectos de la crisis climática en mi casa. Cuando era pequeña, en mi pueblo había un riachuelo en el que solía jugar con mis amigas. Ahora allí no pasa ni una gota de agua. Los agricultores de la zona que dependían de eso ya no saben qué hacer para mantener sus cultivos. Si las cosechas decaen, no tenemos comida. Y si no tenemos comida, estamos ante una crisis humanitaria".

"No me quiero imaginar un mundo en que mi casa y mis islas queden sumergidas"

Maeva Wong (20 años, Polinesia). Activista por los derechos de los pueblos indígenas polinesios

"Me duele ver cómo las negociaciones de la cumbre del clima banalizan algo tan importante como es nuestro futuro. No me quiero imaginar un mundo en que mi casa y mis islas queden sumergidas por el aumento del nivel del mar, pero sé que vamos hacia allí y que no estamos haciendo nada para evitarlo. Cuando esto ocurra, desaparecerán las islas, desaparecerá la naturaleza, desaparecerán los animales, desaparecerá mi gente y desaparecerá mi cultura. Si la cumbre no cierra con un acuerdo claro para limitar el aumento de las temperaturas a 1,5 grados, mi futuro está perdido".

"Estamos hablando de la supervivencia de millones de personas"

Melissa Alejandra Cáceres Rodas (19 años, Honduras). De la plataforma 'Sustenta Honduras'

"La gente no entiende que cuando hablamos de pérdidas y daños por la crisis climática también lo estamos haciendo de la supervivencia de millones de personas. En mi país, este año ha llovido tanto que un vecindario entero se ha hundido. Cientos de familias perdieron su hogar. Y lo perdieron por algo que no es su culpa. Honduras solo ha contribuido al 0,01% de las emisiones y, aun así, está sufriendo los peores efectos de esta crisis. Cuando llega un temporal extremo, un huracán o una inundación, muchas zonas de mi país no tienen forma de recuperarse. ¿Quién va a pagar por estos daños? ¿Quién va a ayudar a mi gente a levantarse de nuevo después de algo así? Necesitamos un mecanismo financiero que pueda usarse en situaciones así. Y lo necesitamos ya. Estamos hartos de promesas vacías. Para nosotros es cuestión de supervivencia".

"Exportar combustibles fósiles es exportar caos climático"

Abigail Owusu (25 años, Ghana). Activista del grupo ambientalista 'Do not gas africa'

"Estoy cansada de ver discursos de los países ricos presumiendo de cómo están dejando atrás el petróleo y el gas mientras siguen financiando estas explotaciones en África. Es muy hipócrita. Están diciendo que están dejando los combustibles fósiles pero en realidad lo único que han hecho es desplazar el problema. Estamos hartos de ver cómo las grandes empresas explotan nuestros recursos, generan riquezas a nuestra costa y nos dejan con el problema. Se están enriqueciendo a costas de dañar nuestras tierras, nuestra salud y nuestro futuro. Exportar combustibles fósiles es exportar caos climático".

"Los países del norte tienen una deuda con las comunidades del sur"

Coyaima Taicus. (26 años, Colombia). Activista por los derechos de los pueblos originarios del Amazonas

"Los países del norte tienen una deuda hacia las comunidades del sur global. Ellos son los que históricamente han contribuido más a las emisiones y los culpables de la crisis climática. No solo tienen que ser ellos los primeros en dejar de contaminar sino que, además, deben hacerse responsables de los daños que está causando esta crisis en todo el mundo. Si el Amazonas está en riesgo no es culpa de los pueblos originarios. Es culpa de las grandes corporaciones y de los gobiernos que lo han permitido. Si pudiera hablar con uno de los gobernadores que ahora mismo están negociando el acuerdo de esta cumbre le diría que se deje de aplazar el problema y que escuche a la gente. Estamos hartas de repetir lo mismo".