Y se hizo la luz en Vigo. Pasaban las 19.00 horas cuando el alcalde, Abel Caballero, pulsó el botón para hacer brillar los 11 millones de luces LED en Porta do Sol, arropado por su equipo de gobierno.

“¡Y empezó la Navidad en el planeta!”, pregonó el regidor, que, gracias a su “decreto”, bromeó, hizo que dejase de llover minutos antes de comenzar el acto de encendido. No hubo chubascos ni mascarillas, pero sí nieve –salió disparada desde varios cañones–, confetis... y música. Volvió a sonar el clásico Happy Xmas (War Is Over), de John Lennon, y debutó Englishman in New York, de Sting, que actuó el pasado verano en la urbe olívica.

Presumiendo de plurilingüismo, Abel Caballero decidió "cantar" la cuenta atrás mezclando inglés, castellano y gallego:"¡Ten, nueve, oito...!, se podía escuchar también entre el público que acompañó al alcalde en su clásica presentación. Según informa la Policía Local, fueron 45 mil las personas que se repartieron por los alrededores de Porta do Sol para poder disfrutar de la llegada de la Navidad.

El alcalde la ciudad olívica tuvo palabras de agradecimiento para todas ellas: "Esta es nuestra forma de entender la Navidad", y añadió: "Quiero agradecer el trabajo a toda la gente que ayudó, al gobierno local, y todos lo que hicieron posible iluminar todo Vigo".