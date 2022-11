Casi 5.000 médicos y pediatras de Atención Primaria en la Comunidad están llamados a una huelga indefinida desde este lunes para denunciar la "crítica" situación de sobrecarga de los profesionales, con agendas infinitas, y reclamar un mínimo de tiempo por paciente.

La huelga indefinida arrancará a las 8 horas y a ella están llamados un total de 4.240 médicos de Familia y 720 pediatras que prestan servicio en Atención Primaria. Amyts, sindicato convocante, ha organizado una concentración a partir de las 11 horas del lunes frente a Gerencia de Atención Primaria, en el número 6 de la calle San Martín de Porres, como arranque de la jornada.

La Consejería, que suele establecer unos mínimos del 100% al tratarse de servicios esenciales, ha fijado en esta ocasión unos servicios mínimos que el comité de huelga considera que permiten secundar el parón, con dos médicos y un pediatra para centros de salud que cuenten con cuatro o más facultativos y de un médico y un pediatra en centros de salud con menos de cuatro médicos.

Ante esta situación, el sindicato Amyts, mayoritario entre el colectivo médico, ha advertido que la situación puede ser complicada en los centros de salud, principalmente en los que tengan mayor dotación de profesionales, si hay un seguimiento mayoritario de la huelga. "Pedimos a los ciudadanos que esta vez se alíen con nosotros y que no acudan a los centros de salud si no son temas absolutamente necesarios", subrayó el pasado viernes su secretaria general, Ángela Hernández.

La organización sindical ha convocado esta huelga para denunciar la "crítica" situación que vive la Atención Primaria y reclamar a la Consejería de Sanidad que se siente a negociar "un verdadero plan de choque para abordar la problemática en los centros de salud", con incremento de inversión y de profesionales para aliviar la sobrecarga de trabajo de los sanitarios de este primer nivel asistencial, agravada por la situación del nuevo modelo de urgencia extrahospitalaria.

Posturas alejadas

En el primer contacto el pasado viernes entre ambas partes para iniciar la negociación se constató que las posturas estaban muy alejadas, aunque dicen estar dispuestas a seguir avanzando para llegar a un acuerdo.

"De momento", explicó el comité de huelga, "no hay ni siquiera un pequeño acercamiento", y, aunque tampoco se dan por rotas las negociaciones, la gestión "a coste cero", sin inversión por parte de la Comunidad en Atención Primaria, dificulta la negociación. "En algunos puntos podría haber aproximación" pero como la Consejería de Sanidad parte de "un no rotundo a todo lo que suponga financiación", desde el comité de huelga no se ha pasado ni siquiera a valorarlos, explicó la portavoz del comité de huelga.

Desde la Consejería de Sanidad, por su parte, alegan que varias de las reivindicaciones del comité de huelga se están trabajando ya en el Plan Integral de Mejora de la Atención Primaria 2022-2023, que contempla una inversión de 200 millones de euros con medidas para la creación de 1.200 plazas de distintas categorías profesionales, mejoras salariales, digitalización de consultas y nuevas infraestructuras. Además, recuerdan que, para el próximo año, la Comunidad incrementa un 22,2% la inversión en Atención Primaria hasta llegar a 2.444 millones de euros, 444 millones más que este año.

En otros puntos, el departamento que dirige Enrique Ruiz Escudero cree que se puede avanzar, como es la limitación del número de pacientes al día y el tiempo para dedicarles, aunque señalan que es una cuestión que depende de la situación asistencial. Con agendas de entre 50 y 60 pacientes diarios, el comité de huelga, como mínimo, reclama que se reduzcan a un máximo de 31 pacientes en el caso de los médicos de familia, para permitir dedicar un mínimo de 10 minutos a cada uno de ellos, y de 21 para los pediatras, con un tiempo de dedicación de 15 minutos.

Profesionales sobrecargados

Uno de los temas centrales del conflicto es una falta de especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria y Pediatría en la Comunidad que lastra el incremento de plantillas que ayuden a aliviar la sobrecarga de los trabajadores. Según la Consejería, sobre este problema, que recuerda que afecta al Sistema Nacional de Salud (SNS) en su conjunto, el Ejecutivo autonómico "ya está dando pasos", como la incorporación de profesionales extracomunitarios mediante la denominada Ley Ómnibus. "Hay margen importante de negociación", subrayó el viernes el consejero del ramo.

Frente a ello, el comité de huelga considera que este problema se debe acometer mediante una mejora de las condiciones de trabajo de los profesionales que haga atractivo trabajar en la Comunidad y achaca al "inmovilismo" del Gobierno regional la huída de profesionales a otras comunidades y países "ante las pésimas condiciones laborales".

Entre otras cuestiones, recuerdan que aproximadamente el 20% de las consultas médicas están sin cubrir (más los miles de madrileños sin médico asignado), "conllevando una sobrecarga extra a los pocos profesionales que resisten", sin apenas retribución, "y que puede provocar una mayor huida".

En Madrid, remarcan además, de los 443 nuevos médicos de Familia que terminaron su residencia, únicamente 37 eligieron quedarse, mientras que en el caso de los pediatras, de 155 que terminaron en 2021 y 2022, tan solo seis optaron por la Comunidad. Igualmente, recalcan que la Oferta Pública de Empleo (OPE) que arrancó en 2017 continúa sin cerrarse.

El parapeto de la mesa sectorial

Unas cuestiones que se abordan en Mesa Sectorial, donde está representada la Comunidad y los sindicatos CC.OO., UGT, CSIT Unión Profesional, Satse y Amyts. "Lo que no se puede hacer es convertir la Mesa Sectorial en un parapeto detrás del que la Administración se esconda para no cumplir las cosas", censuró la portavoz del comité de huelga, que son más de diez años "escuchando lo mismo" en Atención Primaria.

En este marco, el sindicato convocante de la huelga exige un compromiso real por parte del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso con este primer nivel asistencial, pilar del sistema sanitario madrileño, ya que en otras ocasiones finalmente no se han materializado. En septiembre de 2020, por ejemplo, se frenó 'in extremis' una huelga en Atención Primaria con un acuerdo que contemplaba organizativas, retributivas y de desburocratización. "Por supuesto nada de lo recogido ahí, como los 450 euros al mes o la limitación de pacientes por agenda, se cumplieron", lamentó la portavoz de Amyts.

En cualquier caso, ninguna de las partes ha dado por rotas las negociaciones y previsiblemente volverán a reunirse próximamente para intentar acercar posturas. La Consejería de Sanidad logró el pasado jueves un acuerdo con el sindicato médico Amyts que puso fin a la huelga indefinida de médicos de urgencia extrahospitalaria que había arrancado diez días antes.