En 2021, último año en el que existen datos al respecto, en España circulaban 88 millones de tarjetas de crédito y de débito. El número aumenta año tras año, pero su generalizado uso no implica ausencia de problemas y el propio Banco de España ha emitido un comunicado oficial para alertar a los usuarios del dinero de plástico.

Lo cierto es que cada vez son más los comercios que aceptan tarjetas de crédito y más los clientes que ni siquiera llevan dinero en metálico encima para hacer frente a los pagos diarios, pero al igual que podía pasar con el efectivo, existe la posibilidad de perder o que te roben la tarjeta. ¿Qué hacer en este supuesto?

Robo o pérdida de tarjeta

Desde el Banco de España alertan que en caso de robo o pérdida en primer lugar hay que informar al banco lo antes posible para bloquear la tarjeta y que no pueda ser utilizada, emitiendo una nueva. Es posible también, afirman desde este organismo, que el propio usuario pueda desactivar la tarjeta o pedir el duplicado a través de la app del banco o de internet.

Otro problema que se puede encontrar el usuario es el uso fraudulento de tu tarjeta; es decir, encontrarte con un pago no autorizado. En este caso el primer movimiento también debe ser el de informar al banco lo antes posible para bloquear el uso de la tarjeta duplicada, pudiendo también reclamar a tu banco la devolución del importe sustraído.

Más contratiempos que te puedes encontrar en el día a día con las tarjetas de crédito: Que te cobren de más en una compra. En este caso, según el banco central de España, lo primero que habría que hacer es ponerse en contacto con el vendedor. Si no te devuelve lo que es tuyo puedes pedir un justificante de cargo al banco y pedir al banco la devolución del importe.

Error en la tarjeta

¿Qué hacer si no funciona la tarjeta y no tienes otra forma de pagar? En este caso existe la posibilidad de hacer el cargo de forma manual usando los datos de la tarjeta, también existe la posibilidad de usar Bizum o incluso por transferencia, pero en cualquier caso no olvides llamar al banco para que te puedan facilitar alguna solución.