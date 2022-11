El comprador del poblado de Castro: "Sin ayudas públicas el proyecto turístico es inviable"

Óscar Torres Gallego, empresario manchego de la construcción, promotor inmobiliario y con negocios de turismo rural, es el nuevo propietario del poblado de Castro, situado en el municipio de Fonfría. A sus 42 años, este emprendedor toledano confiesa que con la operación de compra del antiguo poblado construido por Iberduero (hoy Iberdrola) para alojar a los trabajadores que participaron en la construcción del salto de Castro, cumple un viejo sueño. Adquirir una aldea o un pueblecito donde moldear a su medida un proyecto de turismo rural era una ilusión compartida con su hijo mayor. No ha sido ni en Castilla-La Mancha ni en el norte de España, como inicialmente pensaba. La inesperada oferta del conjunto zamorano abrió los ojos de este empresario que añora convertir el poblado en un complejo de turismo rural para aprovechar todos los recursos que ofrece el entorno enclavado en el Parque Natural Arribes del Duero, declarado también Reserva de la Biosfera.

¿Qué le ha traído a Zamora, nada menos que para comprar un poblado abandonado?

Llevaba tiempo detrás de un proyecto de estas características. Soy constructor y promotor, también me dedico al sector turístico y una de mis ilusiones era comprar una aldea o algún pueblecito abandonado en la zona de Castilla-La Mancha o el norte de España, aunque en realidad me valía cualquier territorio, siempre que se adaptara a lo que yo buscaba. Mi hijo mayor y yo somos unos apasionados de esto y tiene una aplicación en el móvil donde le saltó la venta del poblado de Castro. En seguida me puse en contacto con la persona que tenía el mandato de venta y al día siguiente me fui al poblado de Castro. Estuve recorriendo y revisando todo, haciendo un estudio mental de las posibilidades que podía tener aquello. En cuanto lo conocí me enamoró y automáticamente señalicé la operación.

¿Qué sensaciones tuvo cuando lo visitó por primera vez?

Con las fotografías que había visto, me imaginaba un poco lo que me podía encontrar. Las posibilidades que tiene ese pueblo y el entorno son infinitas.

¿En qué sentido?

El entorno natural es fantástico, está al lado Portugal, con todas las oportunidades que se abren. Es un Parque Natural (Arribes del Duero), Reserva de la Biosfera (Meseta Ibérica), zona de protección para las aves. Creo que hay que explotar esa zona. El pueblo es impresionante, constructivamente es un poblado espectacular, con unos muros de piedra de un metro de ancho, tuvo que ser una obra de envergadura.

¿Cuál es realmente su proyecto en el poblado?

Mi planteamiento es un complejo turístico con un hotel rural donde se puedan ofertar rutas de senderismo, a caballo, en bicicleta o con quad. Me gustaría montar una tirolina para poder cruzar el Duero y aprovechar recursos como la Denominación de Origen Arribes para hacer una bodega pequeñita. La zona tiene grandes posibilidades para hacer excursiones por el Parque Natural, que también es Reserva de la Biosfera. Y si conseguimos autorización, en acuerdo con la Confederación Hidrográfica del Duero, se pueden impulsar deportes náuticos, aprovechando ese maravilloso río Duero que va encañonado, por ejemplo para hacer piragüismo por los Arribes como ya hay algo en la zona y en la parte portuguesa. Las posibilidades son inmensas, ligadas al turismo rural.

La compra finalmente se cerró en 300.000 euros, pero queda todo un trabajo por delante que requerirá de importantes inversiones. ¿Cómo va a canalizarlo?

En principio, con fondos propios, voy a empezar e iniciar los trámites de documentación, proyecto, licencias. Es prioritaria una operación de limpieza y cerramiento del pueblo para que no lo vandalicen más. Además, una vez que adquiera definitivamente la propiedad de esos inmuebles la responsabilidad es mía y no quiero correr riesgos de accidentes ni que nadie que puedan entrar allí. Y a partir de ahí necesito ayudas de la administración pública porque sino es inviable.

La rehabilitación del poblado es una obra de calado. ¿Ha valorado la inversión?

Entre 3 y 5 millones de euros. Espero que las administraciones públicas respondan con hechos a su preocupación sobre la despoblación. Si nos están vendiendo tanto la necesidad de apoyar a las zonas de interior, a lo que llaman la España vaciada, tendrán que ayudar a los emprendedores que apostamos. Yo lo he hecho, comprando el pueblo, ahora me tienen que ayudar, sin ayudas públicas es inviable. Soy manchego y en nuestra comunidad autónoma nos ayudan bastante en este tipo de proyectos. Me dedico a ello, sobre todo en Toledo comprando edificios antiguos, con protección, que amenacen ruina, y nos ayudan a restaurarlos y orientarlos hacia el turismo.

¿Ha tenido algún contacto hasta el momento con las administraciones públicas?

Nos hemos puesto en contacto a través de un correo con la Junta de Castilla y León, y a ver si tenemos respuesta. A partir de ahora quisiera apoyarme también en la Diputación de Zamora y ver todas las posibilidades de apoyos para sacar adelante un proyecto que, estoy seguro, impulsaría toda la zona.

¿Entonces condiciona la viabilidad de su proyecto turístico a ese respaldo de las administraciones?

Si no tenemos ayudas de las administraciones públicas es inviable poder llevar un proyecto turístico y menos de estas características. Yo con fondos propios voy a tirar hasta donde pueda, pero necesito que me apoyen las instituciones. Está claro. O me ayudan o al final el poblado de Castro se convierte en una casa rural para mí, para mi familia y para mis amigos. No puede ser otra cosa.

¿Cuáles van a ser los primeros pasos?

Primero escriturar y tener formalizado el contrato de compra-venta, que será en unos 20 días. Y a partir de ahí lo primero sería vallar, limpiar y empezar a sacar un plano topográfico para poder organizar el proyecto, y con la licencia en la mano empezar a pedir subvenciones. También hay empresas que se están poniendo en contacto conmigo para aportar fondos o empresas turísticas que quieren participar y colaborar. Pero insisto, todo pasa por la subvención porque sino es inviable.