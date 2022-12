Has visto ofertas irresistibles en el Black Friday. Has decidido comprar, pero el producto no es cómo esperabas o viene con alguna tara. ¿Te ha pasado? A continuación, te contamos cómo poner una hoja de reclamaciones o devolver el producto en tus compras online, derechos como consumidor que es importante que conozcas para saber qué hacer si algo va mal.

Plazos de devolución de pedidos, hojas de reclamaciones…Todo lo que tienes que saber Las grandes empresas ponen muchas facilidades para que puedas adquirir sus productos cómodamente a través de Internet. También hacen especial hincapié en sus políticas de devolución y servicios de atención al cliente, para que los clientes puedan probar sus productos y, en el caso de que lo deseen, devolverlos sin inconvenientes. La Ley de Consumidores y Usuarios, que también afecta a las compras online, tiene como objetivo proteger, promover y garantizar la efectividad y el libre ejercicio de los derechos de los consumidores, así como amparar el respeto a su dignidad y a sus intereses económicos. Como consumidor, tienes derecho a una garantía de tres años en todos los productos comprados en línea. Esto significa que, si un artículo está defectuoso, tendrás 14 días (el plazo computa desde la recepción del bien) para devolverlo o recibir un reemplazo, lo que se conoce como "derecho de desistimiento". Si los bienes están dañados o son defectuosos, también podrás solicitar una reparación o una sustitución. En caso de que un pedido realizado no llegue, deberás ponerte en contacto con la empresa vendedora y presentar una reclamación. La mayoría tienen un proceso de tramitación de reclamaciones en el que tendrás que proporcionar información sobre tu pedido y explicar la situación. ¿Y si la empresa no se hace responsable? En caso de no recibir ayuda por parte de la empresa, puedes presentar una reclamación en la Oficina de Atención al Consumidor de tu comunidad autónoma. Deberás reunir toda la documentación que tengas relacionada con la compra, incluyendo la correspondencia con la empresa, la confirmación del pedido y cualquier otra información relevante. Para asegurar el éxito de la reclamación, te recomendamos contar con el asesoramiento de un abogado que conozca la forma y los plazos según la ley. En muchas ocasiones las reclamaciones de consumo no llegan a buen puerto por no seguir los procedimientos adecuados. Es cierto que, poniéndolo en manos de un abogado, las probabilidades de recuperar el dinero aumentan. Cuando una compañía recibe una reclamación de consumo firmado por un abogado, es consciente de que este agotará todas las vías para ganar el caso. También saben que, si la reclamación es a nombre de un particular, un porcentaje alto acaba desistiendo por los largos procesos administrativos. Esto es lo que tienes que hacer para comprar por Internet de forma segura Antes de meter los datos personales en una web, y para evitar posibles estafas, debes estar seguro de estar haciéndolo en un sitio de confianza. En primer lugar, es importante verificar que cuenta con el certificado de seguridad SSL, es decir, que comienza con “https” y tiene el símbolo en verde, lo que indica que la información va cifrada. Es importante conocer al vendedor antes de realizar la compra y verificar que la dirección de envío es correcta. Eso puede evitar en un futuro más de un quebradero de cabeza. También debes fijarte en el Aviso Legal y las Condiciones de Compra, justificando que cumplen con las normativas y exponen sus datos para que los consumidores pueden ejercer sus derechos de devolución o reclamación. Asimismo, es fundamental evitar cualquier enlace sospechoso para no ser víctimas de una estafa. Siempre que sea posible, se recomienda pagar con tarjeta de crédito ya que, si algo va mal, podrás presentar una reclamación en tu entidad bancaria y recuperar tu dinero si has sido objeto de un fraude o de una estafa. Protégete conociendo tu nivel de riesgo legal Contestando a unas simples preguntas, podrán descubrir cuál es tu riesgo legal. ¡Solo tienes que realizar el Test de Riego Legal y prevenir cualquier situación de vulnerabilidad legal!