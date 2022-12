No queda mucho para acabar el año, menos de un mes exactamente y durante la próxima primavera habrá que actuar con motivo de reducir el pago de impuestos. No obstante, ¿de qué manera? Gracias a la OCU, puedes poner en práctica unos requisitos básicos que servirán como recorte de tu IRPF.

Cómo puedes pagar menos impuestos

Si quieres pagar menos impuestos en tu próxima declaración, pese a que todavía queden unos meses hasta la primavera de 2023, antes de que finalice el ejercicio 2022, has de tener en cuanta ciertas medidas y ejecutarlas antes del 1 de enero. A continuación, descubrirás los 10 trucos fiscales, requisitos que, siempre dentro de la legalidad, te permitirán recortar tus cuentas con el fisco.

10 requisitos para recortar tus impuestos

Aprovecha las deducciones autonómicas por la guardería de los hijos, gastos educativos, ayuda doméstica, abono transporte público, instalación de dispositivos de ahorro de agua o energía, el alquiler, etc. Es fundamental percatarse de aquellas deducciones a las que tienes derecho, que se diversifican dependiendo de la comunidad autónoma en la que vivas, por lo que echa un vistazo a esta tabla donde se encuentran por gastos las deducciones en las distintas comunidades (si incurres en alguno de esos gastos, podrás aprovecharlas).

Suelen concederse cuando el contribuyente no excede ciertos límites de ingresos. De superarlos, puedes reducir tus ingresos, teniendo gastos deducibles o si solicitas retribuciones exentas para poder aplicarla. La Comunitat Valenciana concretamente abarca nueve casos disponibles para que puedas pagar menos impuestos.

Compensa pérdidas y ganancias. Si durante 2022 has percibido ganancias con la venta o donación de bienes y, además, has acumulado pérdidas en otras inversiones, una manera de ahorrar en tu próxima declaración es materializar esas pérdidas para poder compensarlas con las ganancias, y viceversa.

No obstante, has de tener en consideración que no has de donar bienes que generen "pérdidas o rendimientos de capital negativo en el IRPF", ya que Hacienda no permite su compensación, según la OCU. "Para poder compensar pérdidas será mejor vender el bien y donar el dinero obtenido con la venta", revela la organización. Si vendes acciones o participaciones de fondos para compensar la pérdida que genere la venta este año, has de esperar dos meses para volver a obtenerlos o adquirir otro fondo de cartera similar. De no hacerlo de esta manera, no podrás compensar la pérdida hasta que los vuelvas a vender.

Tampoco olvides que la próxima declaración "será la última en la que podrás compensar el saldo de pérdidas pendientes de 2018". También puedes vender inversiones con una ganancia equivalente para aprovecharlo antes de fin de año.

Comunica a tu empleador cualquier cambio en la familia : el nacimiento de un hijo, si te divorcias, si hay una discapacidad... La cantidad de retención a cuenta del IRPF depende sobre todo de la situación familiar. Así, conseguirás que sea lo más ajustada posible.

Cambia salario en metálico por salario en especie exento. Adquirir parte de tu retribución como salario en especie es una buena forma de ahorrar impuestos: "algunas retribuciones como los seguros sanitarios para el trabajador, su cónyuge y sus hijos; los vales de comida, los cheques de transporte y guardería y otras más están exentas de pagar IRPF".

. Adquirir parte de tu retribución como salario en especie es una buena forma de ahorrar impuestos: "algunas retribuciones como los seguros sanitarios para el trabajador, su cónyuge y sus hijos; los vales de comida, los cheques de transporte y guardería y otras más están exentas de pagar IRPF". Revisa tus gastos pertenecientes al trabajo. Por la cuota sindical, al colegio profesional o si has tenido un pleito laboral y has pagado honorarios al abogado y procurador, esos gastos se deducen de los ingresos del trabajo, con lo que pagas menos por ellos.

Haz donativos. Las donaciones deducen, y si son siempre a las mismas entidades, más. Si haces donativos a ONG, fundaciones y entidades sin ánimo de lucro, puedes deducir un 80% sobre los primeros 150 €, y un 35% sobre lo que exceda de esa cantidad, "ese porcentaje sube al 40% si es el tercer año que donas a la misma entidad y cada donación ha sido igual o superior a la del año anterior".

Las donaciones deducen, y si son siempre a las mismas entidades, más. Si haces donativos a ONG, fundaciones y entidades sin ánimo de lucro, puedes deducir un 80% sobre los primeros 150 €, y un 35% sobre lo que exceda de esa cantidad, "ese porcentaje sube al 40% si es el tercer año que donas a la misma entidad y cada donación ha sido igual o superior a la del año anterior". Aprovecha las deducciones de vivienda. "Si tienes derecho a aprovechar la deducción fiscal por compra de vivienda habitual, te conviene amortizar hipoteca antes de que acabe el año", aconseja la OCU. Si adquiriste tu casa antes de 2013, podrás deducir el 15% de lo pagado para comprar la vivienda, sobre un máximo de 9.040 € (o de 18.080 en caso de pagarlo con tu cónyuge y declaráis por separado).

En definitiva, lo que realmente interesa fiscalmente es amortizar anticipadamente una cantidad que llegue hasta ese límite para así aprovechar íntegramente la deducción. Las comisiones por cancelación anticipada que cobran algunas entidades también son deducibles dentro de los 9.040 €.

En suma, cumpliendo ciertos requisitos, puedes deducir por las obras de eficiencia energética, "terminadas en 2022 en tu vivienda habitual o en otra de tu propiedad arrendada para vivienda", que reduzcan la demanda de calefacción y refrigeración u ofrezcan una mejora en el consumo de energía primaria no renovable o la calificación energética de la vivienda. "Para poder deducir en la próxima declaración debes tener un certificado de eficiencia energética previo a las obras y otro posterior con fecha máxima del 31 de diciembre de 2022", tal y como recuerda la organización.

A los 65 años, si tienes pensado vender tu casa, hazlo a dicha edad. Si falta poco para que cumplas los 65 y te interesa vender o donar tu vivienda habitual, espérate hasta que los cumplas, puesto que la ganancia que obtendrás de la transmisión estará libre de impuestos.

"Si la vivienda está a nombre de los dos cónyuges, ambos deben ser mayores de 65 años, ya que de lo contrario solo estaría exenta la ganancia correspondiente al cónyuge que tenga esta edad. La exención se puede aplicar aunque se haya dejado de residir en la vivienda habitual, pero eso debe haber pasado como máximo dos años antes de la transmisión", confirma la OCU.

Si eres arrendador, aprovecha. Por ser propietario de un inmueble en alquiler, puedes deducir de la renta sujeta a IRPF los gastos hechos para obtenerla como, por ejemplo, el IBI, anuncios, agencia, seguros, comunidad… De hecho, también son deducibles "los gastos de reparación y conservación y los intereses de préstamos para la compra o mejora del inmueble, pero sin que puedan generar un rendimiento negativo". Repasa los gastos deducibles, incluida la amortización, y si al final del año contemplas que tu rendimiento será positivo, puedes "adelantar a diciembre algunos gastos deducibles para rebajar tu próximo IRPF".

. Por ser propietario de un inmueble en alquiler, como, por ejemplo, el IBI, anuncios, agencia, seguros, comunidad… De hecho, también son deducibles "los gastos de reparación y conservación y los intereses de préstamos para la compra o mejora del inmueble, pero sin que puedan generar un rendimiento negativo". Repasa los gastos deducibles, incluida la amortización, y si al final del año contemplas que tu rendimiento será positivo, puedes "adelantar a diciembre algunos gastos deducibles para rebajar tu próximo IRPF". Ahorra en plan de pensiones. Las aportaciones de hasta 1.500 € a un plan de pensiones recortan la factura del IRPF. "No es aconsejable para aquellos que obtienen rentas exclusivamente de alquileres de inmuebles, de productos bancarios o de ganancias derivadas de transmisiones patrimoniales, ya que este tipo de rentas no se reducen por aportar a planes de pensiones", afirma la organización.

En cambio, sí se aconseja para aquellas personas que obtienen rentas que provienen del trabajo, de actividades profesionales/empresariales y de alquileres de inmuebles, siempre y cuando tengas rentas de los dos tipos anteriores. Si es tu caso, en tu próxima declaración, la cantidad máxima que podrás descontar por aportar a tu plan de pensiones será la menor de las siguientes, según la OCU: