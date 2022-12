Unas 600 personas, según datos de la Delegación del Gobierno en Madrid, han recorrido este sábado la capital para demandar la puesta en marcha “inmediata” de la Ley trans y han pedido que el PSOE retire las enmiendas presentadas a la norma y deje de “bloquearla”, en una manifestación que se ha replicado en 18 ciudades españolas y 12 comunidades autónomas.

Convocadas por más de 40 entidades como la FELGTBI+ o la Federación Plataforma Trans, las manifestantes han reclamado “protección” y “más derechos” para los colectivos implicados a través de cánticos como “Ley trans ya” y han reprochado actitudes a algunas personalidades del PSOE, como la diputada Carmen Calvo. También han portado carteles con lemas como “los derechos no se aplazan” o “la ley trans se defiende”, en una protesta presidida por una pancarta con el texto “Ley trans: derechos humanos, sin recortes, para todes” y una enorme bandera del colectivo tras la cabecera.

En el marco del Día internacional de los derechos humanos, los asistentes han exigido “libertad” y “justicia”, han mostrado su disposición a “ganarle el juego al miedo” y han avisado de que, de no haber “ley trans”, habrá “furia trans”.

Las enmiendas del PSOE

Las enmiendas que el PSOE presentó a la norma, que se encuentra en fase de análisis por parte de la ponencia de la Comisión de Igualdad -encargada de dictaminar el proyecto de ley-, han sido el principal objeto de crítica por las líderes de las principales entidades convocantes, que han lamentado, en especial, la exigencia de los socialistas de que un juez autorice el cambio de sexo en el registro a los menores de 16 años.

“Es algo muy peligroso. El que la ultraderecha o la derecha se haya opuesto de manera sistemática el avance de derechos es algo a lo que estábamos acostumbrados, pero lo que lo hace altamente peligroso es que esto venga del PSOE”, ha resumido en declaraciones a EFE Mar Cambrollé, presidenta de la Federación Plataforma Trans.

En su opinión, la enmienda de los socialistas es “inconstitucional” porque el Tribunal Constitucional “ya se pronunció” al respecto en una sentencia de 2019, que recoge que los menores “tienen derecho a la rectificación del cambio de nombre y género en sus DNI”.

En la misma línea, Uge Sangil, presidenta de FELGTBI+, ha afirmado que el motivo de la marcha es que los derechos de las personas y los menores trans “están en riesgo” por “una enmienda que da un retroceso” para aquellas personas que no han cumplido la mayoría de edad y ha demandado que el proyecto de ley integre tanto a las personas migrantes como a las no binarias. Sangil ha argumentado a EFE que los “equilibrios internos” y la postura de las personas “terf” -la vertiente del feminismo contraria a la inclusión de las personas trans en el movimiento- dentro del partido son los motivos por los que el grupo socialista ha impuesto las enmiendas. “Cosa que no entendemos”, ha continuado, “porque el proyecto de ley es una propuesta legítima, tiene seguridad jurídica y no quitaría derechos”.

La activista Carla Antonelli, exdiputada del PSOE y primera parlamentaria trans en la historia del Congreso, ha incidido en la importancia de “elevar las voces” y “decir no” a lo que considera “recortes en derechos” de las personas del colectivo y, como sus compañeras, ha insistido en que el PSOE debe “recapacitar” y “retirar” unas enmiendas que, ha dicho, pretenden “cercenar” los derecho fundamentales de las personas trans.

Como Cambrollé, ha hecho referencia a la sentencia del Tribunal Constitucional mencionada y, en consecuencia, ha subrayado que los textos que el PSOE pretende incluir son “inconstitucionales” de facto. “Cuando miremos hacia atrás dentro de unos años sentiremos vergüenza”, ha augurado.

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea regional, Mónica García, que ha acudido a la marcha, ha apoyado las reivindicaciones de las entidades convocantes y, en declaraciones a los medios, ha señalado que las demandas son “ampliaciones de derechos” que “no afectan a nadie”.