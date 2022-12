La situación es la siguiente: Un grupo de amigos alquila un pub en el municipio valenciano de Catarroja para celebrar una fiesta. Hasta aquí todo correcto. El problema llega a la hora de buscar personal de servicio para cubrir la celebración, pues demandan camareras con una característica muy particular que como es lógico ha levantado en armas a todo el gremio.

La denuncia se ha realizado desde la popular cuenta de Twitter @soycamarero, que se está especializando en difundir los abusos del tradicionalmente castigado sector de la hostelería. El camarero que gestiona la cuenta, un valenciano llamado Jesús Soriano, explica el caso que nos atañe en particular: “Como me siguen muchas camareras una de ellas me hizo llegar el pantallazo en cuestión. Me hierve la sangre al verlo porque si lo que buscan son chicas desnudas que les animen tendrían que contratar escorts”.

Y es que el anuncio en cuestión exige a las contratadas que realicen el servicio “en toples, por eso pagamos tanto la hora”, asegura el portavoz del grupo de amigos encargado de buscar las camareras, que como defensa aseguraba lo siguiente: “Estará completamente prohibido grabar, fotografiar o tomar imágenes de cualquier tipo, tocar o faltar al respeto”. Lo que pagan por esta peculiar fiesta subida de tono son 120 euros por 6 horas, a razón 20 euros la hora.

En este caso son un grupo de amigos que han alquilado un pub y quieren contratar camareras con una "cláusula" es curioso ya que se disculpan de antemano pero les puede más el vicio que la culpa. pic.twitter.com/knHTJBEIV5 — Soy Camarero (@soycamarero) 12 de diciembre de 2022

Jesús no entiende ni siquiera cómo son capaces de realizar esta denigrante oferta: “Ahora en frío pueden decir lo que quieran, pero con dos copas de más puede pasar cualquier cosa. Ya sabemos lo que pasa cuando se emborracha la gente”. No es esta de hecho la primera oferta de estas características que se publica en su mediático perfil, pues recientemente @soycamarero sirvió como altavoz para denunciar a “un empresario que solo contrataba a una camarera si antes se acostaban con él”.

Según Jesús Soriano, “siempre se han dado este tipo de situaciones, pero ahora por suerte se empiezan a denunciar”. Y es que el mismo que realizaba la oferta se disculpaba “de antemano, pero les puede más el vicio que la culpa”. Sin duda unas actitudes que en pleno siglo XXI son cuanto menos reprobables.