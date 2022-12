“Ajeno a mis compromisos laborales, tengo que comunicaros algo”. Así ha empezado Tamara Gorro a explicar su ruptura sentimental con el que hasta ahora y durante los últimos 12 años ha sido su pareja, Ezequiel Garay, exfutbolista de equipos como Real Madrid y Valencia, entre otros.

La ‘influencer’, que cuenta con dos millones de seguidores en su perfil de Instagram, ha utilizado precisamente esta red social para anunciar su nueva situación sentimental. Lo ha hecho en estos términos: “Ezequiel y yo definitivamente hemos tomado la decisión de continuar nuestros caminos por separado”.

Tamara Gorro, que había posado junto al argentino hace unos días en una bella estampa navideña de familia, ha proseguido con el comunicado de esta manera: “Quiero destacar el amor profundo que siento por la persona que me hizo feliz durante todos estos años y el respeto que tendré de por vida al padre de mis hijos”.

La exparticipante de ‘realitys’ como Mujeres y Hombres y Viceversa también ha reconocido no estar pasando por un buen momento tras quebrarse la unión que mantenía con el argentino, con quien ha tenido dos hijos: “Por mi propia salud no quiero hablar sobre este tema, ya que no me hace bien, es algo MUY DOLOROSO”.

Delicado momento personal

Hay que recordar que Tamara Gorro no pasa por su mejor momento tras salir de una depresión severa, de la que habló sin tapujos para ofrecer su testimonio a los pacientes que puedan pasar por el mismo proceso que ella: "Esto es tremendo pero yo no quiero ser ejemplo ni bandera de nada. Tenemos que hablar de las enfermedades mentales y no las quiero banalizar, quiero hablar de lo que pasa. La faena de todo esto es que das un paso adelante y 35 atrás y por eso estoy a tratamiento psiquiátrico y esto es difícil", señaló haciendo hincapié en que "esto es una enfermedad muy complicada, mucho".

Tamara ha hecho hincapié en más de una ocasión en lo delicado que es banalizar enfermedades diagnosticadas como la suya, algo que por desgracia tiene que sufrir a diario. "Hace un año casi me quito la vida. ¿Qué tengo que hacer? ¿Quitármela?", preguntó en alto en un acto público.