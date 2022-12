El pasado martes 27 l’Alcora lloró la pérdida de otro destacado alcorino, José Diciembre Martí, el popular Pepe Disiembre. Era una de esas personas bendecidas con el innato don de las artes. Pintor, ceramista y músico.

Amigos, vecinos y ex compañeros de trabajo hablaban sobre la bondad de Pepe. Uno de ellos decía en nombre del sentir popular sobre el finado: «Una de las personas que están cuando te hace falta». Buena persona sin duda, y de un comportamiento ejemplar con vecinos y amigos.

Con su pincel, maestro donde los haya, realizaba magníficas obras pictóricas entre otros sitios en la desaparecida sociedad de La Muy Noble y Artística Cerámica de Alcora; desde un precioso bodegón hasta un bello rincón alcorino como la casa y capilla de los Marco, plasmado para la eternidad en la portada del libro de fiestas de 1953. En cerámica artística, igual decoraba exquisitamente un plato copia de los realizados en la Real Fábrica Conde de Aranda, como con el cincel y con esa misma y docta mano, modelaba un precioso busto, siendo un completo ceramista. Lo último que deja en este rol es su colaboración con el actual Taller de Alcora, la Ilustre Cerámica, de la familia Carnicer, posando como modelo.

Pasión por la música

No olvidamos su paso por la música, gran aficionado y excelente instrumentista de guitarra. Sus dedos acariciaban el diapasón, sacándole el máximo partido. Notas y acordes sublimes que sabían a gloria y que durante infinidad de años fueron protagonistas de su buen hacer junto con sus eternos amigos del grupo Los Palmers; y cómo no, no lo olvidamos, en esta misma faceta y cualidad era conocido con el título de excelente músico emérito de nuestra tradicional Albà. Gracias a las instantáneas de la época, ya era miembro de la rondalla a mediados del pasado siglo.

No será fácil olvidar a una persona así, de este nivel y además con gran sentido del humor. Humanamente, una bendición; artísticamente, muy complejo sería encontrar otra igual.

Nuestro más expresivo pésame a sus familiares y amigos. Descanse en paz.