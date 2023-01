El paje que lee en braille las cartas a los Reyes Magos: "Los niños piden mucho amor"

El paje de los Reyes Magos más inclusivo de la historia sabe leer y escribir en braille las cartas de los niños a Sus Majestades de Oriente. Es ciego y se llama Paje Real de la Ilusión porque lee las cartas que escriben en braille los pequeños que, como él, tienen discapacidad visual. Ha visitado este miércoles Barcelona. Acompañado por su perro lazarillo Tuco, que le sirve de guía, este paje ha estado atendiendo a los más pequeños en la sede de la Once Catalunya, en la calle Sepúlveda.

"Los niños me están pidiendo mucho amor, muchas cosas buenas para sus familias y muchos regalos. Vamos a intentar traerlo todo", ha dicho el Paje Real de la Ilusión, que ha estado atendiendo también los deseos de niños que no son ciegos, pero que han querido conocerlo. El braille es el sistema de lectura de las personas ciegas y consiste en seis puntos "mágicos", pues solo son visibles al tacto.

Neus, de nueve años, le ha pedido una impresora, una muñeca y unas luces. El Paje Real de la Ilusión, inseparable de su máquina de escribir braille, ha ido transcribiendo sus deseos. Y luego, al acabar, se los ha leído de nuevo a la pequeña, que ha metido con alegría la carta en la urna. Otra niña, Dunia, de siete años, le ha pedido "muchas muñecas".

"Hoy he venido del lejano Oriente para conmemorar [este 4 de enero] el Día Mundial del Braille, que permite que las personas con discapacidad intelectual lean, escriban y estén alfabetizadas", ha explicado este paje a los periodistas que, curiosos, han acudido a conocerlo. "Mi función hoy aquí es que los niños puedan escribir sus cartas en braille".

El Paje Real de la Ilusión defiende "promocionar" el braille, que permite que las personas con discapacidad visual estén alfabetizadas. Según la ONCE, en Catalunya hay más de 1.100 niños ciegos escolarizados en escuelas ordinarias, pero la entidad quiere que el braille esté más extendido de lo que ya está.

Sistema de comunicación "propio"

A través del Paje Real de la Ilusión la Once busca impulsar el sistema braille. "No todas las personas ciegas son brallistas, aunque es su sistema de escritura", explica Josep Pitarch, jefe de la Unidad de Cultura y Deporte de la ONCE Catalunya. "Es un sistema de comunicación propio y universal para las personas ciegas, que les permite el acceso a la cultura y a la comunicación".

La ONCE celebra así que, entre sus filas, está "el paje más inclusivo de la historia", así como el Día Internacional del Braille. "Nos gustaría que este sistema estuviera más extendido y que estuviera generalizado en los productos de consumo, transporte, arquitectura y comunicación", defiende Pitarch.

Los seis puntos "mágicos"

"Los seis puntos que ideó Louis Braille en 1929 son mágicos. Nos han dado luz a las personas ciegas como puerta de acceso al conocimiento", explica Enric Botí, delegado territorial de la ONCE Catalunya. "Afortunadamente, cada vez más, el braille se ha extendido a la vida cotidiana y eso nos ayuda. Pedimos que su uso sea universal para conseguir una plena accesibilidad", añade.

A ver al Paje Real de Inclusión no solo han acudido niños. Este miércoles se ha podido ver también a adultos que le han hecho llegar deseos. María, por ejemplo, le ha pedido "paz, salud y solidaridad". "Ahora viene la pregunta más importante de todas... ¿Cuál es tu Rey Mago favorito?", le preguntaba el paje. "Melchor", le respondía María. Y él aseguraba que los Reyes repartirán "mucha dulzura y cariño".