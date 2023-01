Hasta los fonendos: Diario de una huelga es el título de un libro -publicado por Amazon- en el que 21 médicos de Familia y pediatras de Atención Primaria relatan en primera persona la huelga que protagonizaron durante un mes en los centros de salud de Madrid y que hoy se mantiene en tregua, hasta una próxima reunión entre el sindicato AMYTS, convocante, y la Consejería de Sanidad, este 11 de enero. Un diario espontáneo y sincero de aquellos días de movilizaciones, marchas por la calles de Madrid y encierros para defender la mejora de sus condiciones de trabajo. "Para muchos ha sido una forma de poder expresar la indignación y las ganas de luchar, para otros el compartir vivencias y un recorrido profesional. Para muchos, también, un poco de todo", explica a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA José Plegezuelos, médico de Familia e impulsor del proyecto.

La publicación -con portada cedida por el fotoperiodista Olmo Calvo- consta de 33 relatos y poemas escritos por los propios facultativos con un final solidario: su recaudación irá destinada a la 'caja de resistencia' de la huelga, impulsada por AMYTS. Una suerte de hucha para paliar el impacto económico de aquellas jornadas en muchos profesionales. Por cada día de huelga, los médicos perdían una media unos 200 euros detallan desde AMYTS que, para ayudar a los facultativos que se estaban en una situación vulnerable, creó esa 'caja de resistencia'.

A fecha de 4 de enero, se habían vendido 500 ejemplares -a un precio de 14 euros- y Hasta los fonendos: Diario de una huelga ya figura como el libro más vendido en la plataforma Amazon en la categoría de 'Cuestiones generales de Medicina'. Lo de escribir, en el caso del doctor Plegezuelos, no es nuevo. "Escribo desde hace cinco años. Tengo publicados tres libros de relatos y dos novelas. Algunos, vía Amazon y otros, con editoriales más tradicionales", señala este profesional que lleva ejerciendo como médico de Familia desde 2006, cuando terminó la especialidad.

Un libro en tiempo récord

La idea del proyecto se tejió a toda velocidad, desvela. "A la semana de la huelga, el 28 de noviembre, y ante la perspectiva de que podría alargarse y por ganar en importancia la 'caja de resistencia', se me ocurrió la idea de publicar un libro mediante Amazon. Las razones para que esta fuera la vía es que las ganancias son mucho mayores, la información sobre las ventas directa y actualizada y, sobre todo, la premura que el proyecto exige. La huelga es indefinida -como se ha dicho ahora hay una suspensión temporal hasta el 11 de enero- podía durar una semana o varios meses, no se sabía, ni se sabe. No tendría sentido publicar el libro cuando hayan pasado meses desde la finalización de esta, así que Amazon era la única opción", detalla.

Al facultativo se le ocurrió lanzar su idea "en el grupo de Telegram donde estamos casi ochocientos médicos de Madrid y, poco a poco, se fueron apuntando compañeros. Finalmente, nos reunimos veintiún médicos". Jesús Fernández, uno de ellos y que también tiene experiencia en literatura, se ocupó de corregir los relatos, y el propio Plegezuelos maquetó y diseñó el libro, cuya portada es, como se ha dicho, una fotografía del fotoperiodista Olmo Calvo.

"Tras horas y días de trabajo y no pocas dificultades, tras consultar con el sindicato convocante (a cuya 'caja de resistencia' van directamente las regalías, precisa) el proyecto, y escribir a Amazon para lo mismo, el 20 de diciembre se pone a la venta. Tan solo veintidós días separan la idea de la materialización", ensalza el impulsor de este proyecto.

"Para muchos ha sido una forma de poder expresar la indignación y las ganas de luchar, para otros el compartir vivencias y un recorrido profesional. Para muchos, también, un poco de todo. La idea no era hacer un libro reivindicativo, es decir, de protesta explícita. Porque no hacía falta, es contando nuestros porqués; nuestras experiencias como médicos; qué nos llevó a estudiar Medicina, a elegir Medicina de Familia, nuestro sentir, cómo el lector puede sentir las razones de esta huelga", enumera el facultativo.

Hasta los fonendos: Diario de una huelga recoge ese sentimiento relatado de manera coral por sus propios protagonistas, explican los autores. Elevan sus voces en la simbólica forma de treinta y tres relatos y poemas que tratan de explicar su dolencia al público general. Depositan su confianza en que contar su perspectiva sea el catalizador de una mejoría en la gestión de la Atención Primaria de la Comunidad de Madrid y en el sistema nacional de salud del resto de España.

Fuga de médicos

Textos donde los profesionales cuentan cómo es la Atención Primaria desde el punto de vista de sus protagonistas e incluso desde fuera de nuestras fronteras. Es el caso de Sergio Díez, uno de los escritores, que cuenta cómo emigró de un centro de salud de España a Reino Unido: "Hay muchos profesionales, y no sólo médicos, que se mueren por una oportunidad de volver. Incluso aunque sepan que el ambiente es más hostil que un país extranjero. Mi relato gira en torno a esa idea", explica.

"El deterioro ha sido constante y ya es algo insostenible. Los médicos huyen, los que terminan la especialidad se van y se aproximan muchas jubilaciones. No ha habido planificación, o no se ha querido hacer. La huelga actualmente se encuentra en una tregua inesperada y será el día 11 de enero cuando se despejen las incógnitas sobre la reanudación o no, los posibles avances y el futuro, que depende de la mejora en las condiciones laborales de unos profesionales que ya no pueden más", concluye el impulsor del proyecto, el doctor José Plegezuelos.