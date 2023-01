“Está inspirada en las librerías de novela, al estilo francés. Lo principal es que tiene libros, pero está llena de detalles”. Así define Máximo Huerta, escritor, exministro y periodista su nuevo proyecto, una coqueta librería de fachada azul abierta en su pueblo natal, Buñol, y que abre este martes con un trabajador, un librero de los de antes, pero ahora.

A la hora de analizar los porqués de la apertura de esta librería, un espacio que llevará por nombre La librería de doña Leo, admite que la motivación es más sentimental que crematística: “No la abro para hacerme rico, cuando hago algo no pienso tanto en el resultado como en disfrutar del camino. Me gustaría que fuera un kilómetro cero del pueblo y del mundo literario en lo que respecta a los libros”.

Lector voraz, Huerta admite que en su infancia y adolescencia echó de menos un enclave como este en este municipio valenciano: “Cuando nací me encantaba leer y pasaba muchas horas en la biblioteca, pero no había ninguna librería en mi pueblo, de hecho nunca ha habido una librería aquí, así que me parecía un regalo abrir una”.

Después de abandonar À Punt y no embarcarse hasta el momento en ningún proyecto en la pequeña pantalla, el autor de una decena de libros, reconoce parra Mediterráneo que “con la edad se ha conseguido montar un proyecto como este en el que estaré encima desde el primer día”. De hecho, Huerta ha atendido a este periódico desde la misma librería.