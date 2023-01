Víctor Amat, psicólogo: "Vivimos en un sistema que está encantado de que revientes trabajando"

Licenciado en Psicología, divulgador y profesor colaborador universitario, Víctor Amat declara la guerra a la pseudopsicología positiva y a la dictadura Mr Wonderful en 'Psicología Punk' (editorial Vergara), un didáctico y revelador ensayo donde ofrece claves para no pelearse con las emociones sino aceptarlas. Exdeportista profesional, el psicoterapeuta anima a luchar contra el pensamiento dominante que nos obliga a estar felices todo el tiempo.

El pensamiento dominante nos dice: '¿Te sientes mal? No hay motivo. ¿Tienes miedo? Tranquilízate, nada malo va a pasar. ¿Temes algo del pasado? Olvídalo, es pasado'.

Que un amigo, con toda su buena intención, nos diga este tipo de frases no me parece mal. Lo que sí me parece horrible es que te lo diga un profesional de la salud mental. Diciéndote eso está anulando la experiencia que tú estás viviendo.

"Mi trabajo como psicólogo es compartir el dolor del paciente para trasformarlo en alguna otra cosa"

Los psicólogos no son magos con una varita mágica, ni chamanes, ni mejores amigos con los que desahogarse. ¿Qué hace, de verdad, un psicólogo?

Cada día me siento frente a personas que se lamentan de lo que les pasa. En el fondo, mi trabajo es compartir ese dolor para transformarlo en alguna otra cosa. El trabajo del terapeuta consiste en conocer al paciente y ayudarle a sostener las dificultades que está pasando con sus propios recursos, no con los míos. Esa es la clave. No se hace de manera inmediata y requiere habilidades.

Afirma en el libro que hay una patología más peligrosa que un infarto: el deseo de ser otro. Y ofrece un ejemplo: ser un android y querer ser un iPhone. ¿Por qué somos así?

Desde pequeños nos comparaban con nuestra prima, que sacaba mejores notas. O con la que tenía un novio que trabajaba en un banco. Deberíamos dejar de engañarnos, nuestras miserias forman parte de nosotros y son tan fuertes como nosotros. Los psicólogos nos quedaríamos sin trabajo si la gente pudiera aceptarse y sacarse partido. Sucede lo mismo con las redes sociales. Vemos chicas maravillosas que comen muy sano y hacen deporte, pero lo que no nos cuentan es que tienen vaginismo.

Hasta que se invente Mierdagram, como pide usted con sorna.

Ya me han copiado la idea. Mis hijos tienen una aplicación de móvil que se llama Be Real y que da cabida, precisamente, al mundo real.

La pseudopsicología Mr Wonderful nos dice que si nosotros queremos, podemos. ¿Por qué lo califica de perverso?

Porque confundimos potencialidad con posibilidad. Un ejemplo. Yo hago ejercicio moderado. ¿Puedo correr una maratón? Potencialmente puedo, pero ahora mismo no tengo la posibilidad real de hacerlo porque tendría que pasarme todo el día entrenando. Tú tienes la potencialidad de estar bien, pero no es lo mismo que tener la capacidad de estar bien en un momento determinado.

"La gente se chuta pastillas y busca una vida sin miedo ninguno. No quieras una vida sin miedos, desea tener el coraje para apañarte con ellos"

Hablemos de miedo. Explica que sentirlo es tan desagradable que otra de las estrategias más usuales es intentar distraer esa sensación con, por ejemplo, psicofármacos. "El miedo es uno de los causantes de la verdadera pandemia a la que nos enfrentamos. Jamás ha habido tantos problemas relacionados con la ansiedad y la depresión, trastornos que tienen mucho que ver con el miedo y la incertidumbre". ¿Cómo lo combatimos?

El problema es no querer tener miedo. Hay gente que ha escrito libros de cómo vivir sin miedo. Eso no lo puede decir un psicólogo. Vivimos en una sociedad que te dice que no deberías sentir miedo y que si lo sientes eres imbécil. Además te dicen que un fármaco te quita el miedo. Nada de esto es verdad. Ni la pastilla te quita el miedo, ni eres imbécil por sentirlo. La gente se chuta pastillas y busca una vida sin miedo ninguno. Hacen yoga, meditación, escalada u orgías… Pero lo cierto es que la vida hay que sobrellevarla con cierto miedo. El miedo es una mierda, pero la sociedad ha avanzado intentando manejarse con él. No quieras una vida sin miedos, desea tener el coraje para apañarte con ellos.

La psicología científica nos dice que no debemos pelearnos con nuestras emociones: abatimiento, rabia, tristeza… Imagine que una persona tiene una decepción laboral. ¿Cómo logra no pelear con lo que siente?

Esa persona, por ejemplo, pensaba tener un ascenso. Y en su lugar han puesto, digamos, a un cretino. Eso es el duelo de una expectativa. Hay que aceptar y pasar ese duelo. No puedes estar contenta. Para que la rabia te dure poco tienes que estar rabiosa un tiempo. Tienes que dejarte sentir eso. Y cuando la gente te pregunte qué tal el año nuevo, le dices que estás mal y muy enfadada.

Otra de las perversiones de las que habla es la creencia de que tenemos que ser felices en el trabajo y llevarnos muy bien con nuestros compañeros.

Vivimos en un sistema que está encantado de que revientes trabajando. En realidad, ¿cuántos disfrutamos de nuestro trabajo? ¿El 15%? La gente trabaja para comer, pero le dicen que va a entrar en una familia, un equipo… No es verdad. Un equipo comparte un objetivo común, una empresa comparte el objetivo de sus dueños. La familia son unos padres y unos hijos. Entonces, ¿qué pasa, que mi jefe es mi padre? La metáfora es perversa.