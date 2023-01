Dispuesta a batir todos los récords de impacto mediático -a mediodía del domingo, 'Session #53' ya llevaba superados los 110 millones de visionados en Youtube, lo nunca visto en tan poco tiempo-, la bofetada de despecho que Shakira le propinó el pasado jueves a su ex, el futbolista Gerard Piqué, en forma de canción lleva camino de convertirse también el cotilleo que más tiempo resiste en el corazón de la conversación global.

72 horas después de la publicación de la canción de marras, las pullas que la artista le lanza al padre de sus hijos en la letra continúan generando comentarios de todo tipo en las redes, la mayoría en tono jocoso.

Desde el jueves, el 'shakirazo' ha dado lugar a incontables tribunas periodísticas, declaraciones políticas, sesudos análisis con mirada feminista e infinitas horas de tertulia televisiva y radiofónica.

Pero en las redes, superado un primer momento de posicionamientos sobre el acto de la venganza de la cantante, el asunto se ha convertido en un inabarcable caudal de bromas, chanzas, videomontajes, fotos trucadas y memes variados a cuento de los protagonistas -directos e indirectos- del affaire como nunca antes se ha visto.

Sacarle punta

Que muchos usuarios siguen la actualidad con el cuchillo afilado para sacarle punta en cuanto pueden es conocido. No hay noticia de gran impacto, sea esta política, social, deportiva o cultural, que no tenga su lectura sarcástica circulando por las redes en cuestión de minutos. Pero no es tan habitual que los implicados en un escándalo público lleven tres días seguidos coronando las listas de los temas más comentados, ni que sigan compartiéndose mensajes alusivos que invitan a la carcajada.

Tres días después del bombazo, los términos Shakira, Piqué, Clara, Casio, Rolex y Twingo siguen figurando -a ciertas horas más arriba, a ciertas horas más abajo- en los 'trending topics' de Twitter y la plataforma continúa enriqueciéndose con nuevos memes jocosos a cuento de la canción, muchos de ellos firmados por tuiteros anónimos, pero otros servidos por las propias marcas comerciales aludidas, o por otras que pasaban por ahí y que han visto en esta polémica la ocasión perfecta para rebañar complicidades entre los usuarios de la red a cambio de unas risas.

Nunca los 'community managers' de las marcas tuvieron una oportunidad mejor -y mayor permiso por parte de sus jefes- para darle al ingenio y tratar de viralizar haciendo el cafre.

Para cuando algo te salpique 😉 pic.twitter.com/lvJpDuO2IN — Lidl España (@lidlespana) 12 de enero de 2023

Tranquilos Twingo y Casio, yo ya lo sufrí y de todo se sale pic.twitter.com/RnInjjFdx9 — 100 Montaditos (@100montaditos) 12 de enero de 2023

Pero, sin duda, la firma que está sacando mayor tajada social y comercial del 'shakirazo' está siendo Casio. En la canción, la mexicana desprecia estos relojes, a los que compara con la nueva pareja de Piqué. Pero en una cuenta paródica de Twitter han conseguido darle la vuelta a la humillación hasta convertirla en un reclamo para ganar seguidores y clientes.

Nada más que decir. pic.twitter.com/kve1PweNk1 — C A S I O™ (@CasioTeam) 15 de enero de 2023

Es broma pero si quieres no es broma. pic.twitter.com/qQr1GkhcvK — C A S I O™ (@CasioTeam) 14 de enero de 2023

Si llegamos a 250.000 seguidores, le enviamos un CASIO a Shakira. Háganlo posible.. — C A S I O™ (@CasioTeam) 14 de enero de 2023

Desde sus propias plataformas mediáticas, pero también a través de las redes, algunos programas de televisión se han sumado a la guasa global a cuento de Shakira y Piqué. Sus vídeos inspirados en la famosa canción figuran entre los más viralizados.

Con menos nombre (y lista de seguidores), son muchos los tuiteros anónimos que no se han resistido a lanzar su propia coña del affaire del momento.

"Me dejaste de vecina a la suegra"



La suegra yendo a pedir explicaciones a Shakira a la casa de al lado: pic.twitter.com/yS1kSSF70l — Sabrina cosas de brutas ✨ (@desyunobufe) 12 de enero de 2023

Las distintas marcas de mermelada esperando a ver si sale su nombre para pillar también su tajada en lo de Shakira y Piqué. pic.twitter.com/nmWiG6Ci30 — JuanFra (@JuanFraHernande) 14 de enero de 2023

los niños de padres divorciados después de leer un tuit sobre lo mala que es shakira por hacer una canción pic.twitter.com/FldIMhHiQ6 — rubén (@l0la_menta) 15 de enero de 2023

Recuerdo cuando yo era joven y escuchaba a una Shakira joven. Esta pasando. Carajo.



La edad de la amargura jajajajaja pic.twitter.com/PIsJRjWqDm — Saulo de Tarso ⚔️ (@GranProfeta) 14 de enero de 2023

También desde Instagram se le sigue sacando punta al asunto.

Sin contar la agotadora ristra de pantallazos y fotomontajes que siguen corriendo a estas horas por los grupos de Whatsapp.

Algún día, en las escuelas de marketing y periodismo digital se estudiará la canción de despecho de Shakira como el mayor acontecimiento viral de todos los tiempos, a la espera de que llegue otro que lo convierta en anécdota.