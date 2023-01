Así son los puteros en España: un cliente que no quiere dar la cara

Si es complicado conversar sobre prostitución, es todavía más complicado encontrar el perfil del putero. "No hay un tipo único de consumidor de prostitución", explicó el profesor titular de Trabajo Social en la Universidad Complutense de Madrid, Luis Mariano García.

"Cualquier hombre heterosexual con tiempo y dinero es un potencial cliente", sentenció García, que terminó hace poco junto a su equipo un estudio cuantitativo sobre la prostitución, su influencia y la imagen que se tiene del consumidor.

Las razones, como los perfiles, son completamente distintas entre ellas. "Hay personas que van porque sus relaciones son insatisfactorias, otros buscan sexo y afecto, sobre todo afecto; otros para ejercer poder, cumplir fantasías sexuales y otros lo toman como una actividad de ocio". El caso del poder es uno de los más crueles, ya que García tuvo testimonios de hombres que afirmaban que "utilizar estos servicios es como comerse un buen chuletón: pagas y te dedicas a disfrutar".

En esa búsqueda de la definición del cliente de prostitución, las fechas también son importantes. "Muchas prostitutas cuentan que el pico de clientes se da a principios de mes, cuando han llegado las nóminas", contó un García que no olvidaba tampoco los grandes eventos: "Las explosiones de consumo se dan en grandes celebraciones sociales, como puede ser la victoria de tu equipo de fútbol en un partido importante".

En ese 32% de hombres que consumen prostitución aparecen también las relaciones de parejas estables. Unas relaciones que, debido a la baja formación que se da a los adolescentes en las aulas, se pueden ver lastradas por culpa de la pornografía: "La pornografía va a condicionar las relaciones de pareja, sobre todo entre los jóvenes, y quizá nazcan potenciales puteros al darse cuenta de que lo que ven en internet no lo van a poder cumplir junto a su pareja".

Por último, el potencial fin. ¿Llegará el día en que no exista la prostitución? García lo ve complicado: "El problema con la prostitución es que el hombre es un privilegiado en la relación, que aunque no use sabe que lo tiene, por lo tanto es muy complicado que un hombre pelee por perder ese caramelo, un dulce del que no hace uso pero que siempre estará ahí".