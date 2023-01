Una ola de nueve metros de altura ha arrollado a un hombre con un menor en brazos mientras miraban el mar juntos en San Sebastián.

El hombre, a pesar de ver el fuerte oleaje no se separó en ningún momento del paseo marítimo y terminó engullido por las olas con la mala suerte de acabar arrastrado por unas escaleras.

DONOSTIA: Conducta irresponsable con un niño en brazos que solo ha quedado en un susto.



¡Respetad los perímetros de seguridad! pic.twitter.com/hZasYLR0pm — GipuzkoaGaur (@gipuzkoagaur) 17 de enero de 2023

Afortunadamente, no hubo que lamentar ningún daño y todo quedó en un susto, a pesar de la conducta temeraria del progenitor que se acercó tanto al mar con su hijo en un momento con mucho riesgo.

Los comentarios en redes sociales no se han hecho esperar. Algunos usuarios han asegurado sobre esta dudosa actuación paterna: Qué irresponsabilidad. Por su parte, otros confiaban en que el hijo no aprendiera a comportarse como su padre: "Es de los que si le multan por saltarse la cinta o la valla se queja. Espero que no sea hereditario". Los hay también que han tirado de humor: "Firme candidato a lo Premios Darwin".