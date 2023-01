Comer en el trabajo no siempre es la mejor opción. Según un estudio de la Universidad de Toronto, la ingesta de alimentos en la oficina puede conllevar riesgos para la salud si no se toman las medidas adecuadas. Entre los contras de esta práctica habitual se sitúan la ausencia de descanso, y digerir la comida en condiciones inapropiadas pueden conducir a la fatiga, a problemas de peso y a una caída de la productividad. Sin embargo, hay ocasiones en las que no hay más remedio y para los habituales del tupper una usuaria de Tik Tok ha lanzado un vídeo en los que lanza un consejo de limpieza de este recipiente que se ha viralizado como pocos, alcanzando los 4,5 millones de reproducciones.