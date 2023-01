La Agencia Estatal de Meteorología ha entrado de lleno en la polémica sobre los métodos empleados en las cabañuelas. Pese a que habitualmente la información ofrecida desde el perfil de Aemet se circunscribe a la previsión del tiempo, en esta ocasión ha arremetido contra los cabañuelistas, tildando esta práctica de “pseudociencia”.

Desde Aemet han afirmado al respecto que "esta clase de noticias desprestigian a los meteorólogos. No hay tampoco registros de una predicción de Filomena basada en las cabañuelas, pero aún así siguen dando la historia por cierta", denuncian desde el organismo estatal. Uno de los cabañuelistas con más experiencia, Pepe Buitrago, ha atendido a este periódico para contestar este polémico mensaje, entendiendo que “hay intrusismo en las cabañuelas. Cuando hablan del niño Jorge Rey yo diría que es un niñato que tiene poca vergüenza y poca educación, pero no hay que generalizar”.

Pepe Buitrago añade que en su caso cuenta con “más de 65 años de experiencia en las cabañuelas”, pues fue su tatarabuelo quien comenzó con esta tradición. Tal es su prestigio que afirma que ha contactado “con muchos meteorólogos de prestigio como Picazo o Brasero porque saben que esto hay que vivirlo y la experiencia es la madre de la ciencia”. ‘El cabañuelo de Mula’, como es conocido Buitrago, asegura que “Jorge Rey copia y pega en su web lo que ve por ahí sin criterio”, pero incide en que no es su caso.

“Respeto mucho a Aemet, pero también se equivocan. A mí me llaman hombres del campo, agricultores y pastores, para saber cuándo es el mejor momento para sembrar o recoger la cosecha porque saben que esto es lo más parecido a la ciencia porque es el jugo extraído e interpretado por la naturaleza”, y recuerda algún episodio como el sucedido en 1982, con las inundaciones que provocaron la ‘pantanada’ que dio al traste con la presa de Tous en la cuenca del río Júcar: “La gota fría estaba fijada para todo Levante, desde Almería hasta Castellón. Yo sabía que en Murcia no iba a pasar nada, como así fue, y por eso no voy a criticar a todos los meteorólogos”.

Afirma Pepe Buitrago que él se dedica “a interpretar el lenguaje de la naturaleza”. Una lectura de datos que le ha permitido predecir un buen número de fenómenos en su amplia trayectoria profesional: “Las cabañuelas son anteriores a la meteorología. De hecho estoy enseñando a mi nieto las cabañuelas, lo que le ha permitido predecir la primavera más lluviosa en Murcia en 60 años a través de un hormiguero porque las ovejas, las abejas y las hormigas son los signos más seguros que tenemos para predecir la climatología”. El murciano concluye su alegato con la siguiente sentencia: “Los animales y las plantas tienen más inteligencia para anticipar fenómenos atmosféricos que todos los cabañuelistas y meteorólogos juntos. Esto es algo muy serio porque es el lenguaje de la naturaleza”.

La previsión del tiempo en Castellón