Si eres introvertido estás de enhorabuena. Tradicionalmente la timidez no era una de las características de la personalidad más admiradas, pero gracias a la neurocientífica de la Universidad de Harvard Juliette Han la situación ha dado un giro de 180 grados, pues en un artículo publicado por la CNBC considera que esta habilidad subestimada debe ser puesta en valor.

“Siempre he sido introvertida. Cuando conseguí mi primer trabajo después de obtener mi doctorado en neurociencia, me preocupaba que tendría dificultades para comunicarme con los demás”, comienza relatando Han en un artículo que ha dado la vuelta al mundo ante la trascendencia de sus palabras. “Rápidamente aprendí que no necesitaba obligarme a ser extrovertida. La habilidad más subestimada que tienen las personas exitosas, especialmente las introvertidas, es la capacidad de escribir con claridad”, añade Juliette Han.

Considera la neurocientífica que independientemente del sector laboral en el que se desarrolle la carrera profesional de una persona, “si escribe bien tendrá más confianza en sus interacciones: en correos electrónicos, hablar en público o incluso en charlas triviales”.

Cómo escribir bien

Han se atreve a lanzar una serie de recomendaciones que trasladamos a continuación para que cualquiera pueda mejorar su escritura, ganando así la confianza necesaria para desarrollarse en su vida personal y laboral. Son las siguientes: