El ictus que sufrió el pasado 21 de octubre ha marcado un antes y un después en la vida de Kiko Rivera.

Como él mismo ha reconocido en más de una ocasión, ha vuelto a nacer y el grave problema de salud por el que estuvo ingresado en un hospital sevillano cinco días, le hizo darse cuenta de que tenía que cambiar sus hábitos.

El grave problema de salud por el que estuvo ingresado en un hospital sevillano durante cinco días, le hizo darse cuenta de que tenía que cambiar sus hábitos. "No hay mal que por bien no venga. Me he quitado unos kilos, he decidido tomarme la vida de forma más tranquila, no fumo, no bebo, no me drogo...", aseguraba en su visita a 'La resistencia' este martes. Rivera presumía así de una nueva vida de la que, confiesa, sentirse "orgulloso".

Nuevos hábitos que no son tan estrictos como nos ha hecho creer en sus últimas declaraciones. Nada más acabar su entrevista con David Broncano, Kiko se metió una hamburguesa entre pecho y espalda en plena calle y posteriormente se fumó un cigarro.

Una pillada en toda regla que demuestra que el hijo de Isabel Pantoja no ha dejado, como creíamos y como él presume, dos de los hábitos más nocivos para su salud: el tabaco y la mala alimentación. Ambos son grandes factores de riesgo después del ictus que sufrió hace tres meses y del que, afortunadamente, se recupera sin consecuencias.