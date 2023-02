Si hay un electrodoméstico indispensable en un hogar ese es la lavadora. Solo poniendo en el cajetín suavizante y detergente, nos devuelve la ropa limpia, sin una sola mancha. Un gran avance respecto a unas décadas atrás, cuando había que lavarla a mano, con el esfuerzo que eso suponía no solo en el proceso de limpiar, sino también en el de secar.

Sin embargo, muchas veces no le prestamos la atención suficiente en lo que se refiere a su cuidado y su mantenimiento, sobre todo teniendo en cuenta que las averías suelen ser bastante cuantiosas y que también puede pasar bastante tiempo hasta que venga el técnico. Es por ello que hay que tener cuidado con ella, especialmente con una zona que es fundamental mantener en buen estado.

La limpieza del cajetín

Se trata del cajetín, al que normalmente no prestamos demasiada atención. Es usual que se pase una gamuza para quitarle la humedad, pero de esta manera no lo secamos del todo y hay partes de la pieza que siguen acumulando suciedad, moho y humedad. Esto no solo perjudica al estado de la lavadora, sino que hace que la ropa no acabe totalmente limpia e incluso que huela mal.

Afortunadamente, limpiar totalmente el cajetín es muy fácil. Únicamente hay que sacarlo de su sitio en primer lugar pulsando la pestañita o el botón correspondiente. Una vez con esta pieza en la mano hay que comprobar tanto esta como el lugar donde se introduce, ya que también puede acumular suciedad.

Cómo limpiar este punto negro

Y es que no es solo los restos que llevan las prendas los que pueden provocar estas zonas de suciedad, también pueden deberse a las acumulaciones de suavizante y detergente, que provocan una mezcla que muchas veces se solidifica. Hay que retirarlo y limpiarlo para que no se embocen los conductos de tu lavadora. Los fabricantes recomiendan que se haga esto una vez a la semana. Al tener este hábito cada pocos días te costará muy poco retirar la suciedad acumulada, al contrario de si dejamos pasar demasiado tiempo.

¿Y cómo hacerlo? Lo más recomendable es utilizar un paño empapado con lejía y después enjuagar bien la zona. Otra alternativa es usar limón y agua. Asegúrate además de que limpias solo el cajetín y el espacio en el que se coloca, cuidando bien de no tocar ningún otro componente interior, puesto que se podría dañar.

Muy pronto podrás ver los resultados, puesto que notarás que tu ropa sale de la lavadora más limpia y, sobre todo, con mejor olor.