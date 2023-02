Mercadona es la compañía líder en supermercados en España. Con 1.633 tiendas en España y 29 en Portugal, una cifra de negocio de 27.819 millones y una plantilla directa de 96.000 trabajadores, la firma valenciana ha consolidado su primera posición en el negocio desde hace varias décadas. La marca también es muy activa en redes sociales, donde interactúa constantemente con sus clientes. Es ahí donde muchos consumidores preguntan por algunos productos que ya no encuentran en sus tiendas y es ahí donde comprueban que ya han desaparecido de los lineales.

Es cierto que Mercadona renueva de forma periódica su catálogo y se escuda en la aceptación de estos productos para anunciar su salida a la venta o su retirada, pero no siempre llueve a gusto de todos como podremos comprobar a continuación. “Debo de tener un gusto minoritario que todo lo que me gusta de Mercadona lo retiran (con nocturnidad y alevosía)”, comentaba el usuario @ceroconsiete recientemente en Twitter.

Entre los productos que este mes de febrero ya no se pueden encontrar en Mercadona destacamos 11 de ellos que están despertando muchos comentarios. Algunos usuarios no esconden la decepción al comprobar que ya no podrán volver a comprar una determinada pizza, colonia, galletas… Pasamos a relatar algunos de estos productos que la cadena ha decidido suprimir de sus tiendas.

Pizza de pollo

Retirada. La pizza de pollo, con calabacín, tomates Cherry y queso mozzarella, era muy demandada por los clientes. “Ya no tenemos esta pizza de pollo a la venta en nuestras tiendas, pero ahora puedes encontrar la Pizza Prosciutto”, confirmaban desde la cadena. “Sí, la he comprado también, pero esa de pollo era una delicia”, lamentaba el cliente.

Jabón de manos de mandarina

“Gran decepción al saber que ya no traéis el jabón de manos de mandarina, era mi favorito!”, lamentaba una usuaria.

Pizza de salmón y gambas

#quevuelvalapizzadesalmonygambas reclamaban en redes sociales al conocer que esta sabrosa pizza ya no se podría adquirir en Mercadona. Sin duda la sección de pizzas es una de las que más críticas recibe por la escasez de surtido y esta pérdida ha sido un golpe de efecto para los clientes. "En la sección de pizzas congeladas podemos ofrecerte como alternativa la Pizza de Atún”, apuntaban desde la firma.

Discos de lactancia

“Cuál ha sido mi sorpresa que, al ir a uno de vuestros establecimientos, me han indicado que habéis retirado los discos de lactancia...”, han publicado en redes sociales lamentando la pérdida, que ha sido confirmada por los canales oficiales del supermercado.

Colonia Simply Flowers Violeta

Era una colonia suave de olor a violeta. Su precio era 4.50 euros y ya no está en las tiendas.

Empanada artesana de verduras y setas

Ha tomado la decisión de eliminar de su surtido su empanada de verduras y setas, una receta artesana que conquistaba a sus clientes. Mercadona había mejorado la receta de esta y otras de sus empanadas el año pasado.

me habéis puesto muy triste — paloma🍿 (@palomacean) 10 de febrero de 2023

Copa de avellana y nata

“La Copa de Avellana y Nata ya no la tenemos, en su lugar disponemos de la Copa de Chocolate y Nata”. Esta era la confirmación publicada por la cadena, que ha decepcionado a muchos de sus clientes más golosos.

Madgalenas de Yogur del Horno

“Mis desayunos ya no son los mismos”, comentaban ante la retirada confirmada por la propia Mercadona: “Ya no disponemos de estas magdalenas en nuestro surtido. Tomamos nota de tu interés y lo compartimos con los responsables”.

Toallitas para el cuero

Eran muy apreciadas para la limpieza de los productos de cuero del hogar e incluso por moteros que las empleaban para dejar relucientes sus accesorios de este material.

Crema de lentejas con arroz

Un producto de comida preparada que se podía comer después de tres minutos en el micro. Esta crema venía en un formato bol individual de 350 gramos, una ración para una persona, y entró como novedad en Hacendado en 2021.

Bollitos glaseados Hacendado

Uno de los productos que más indignación está generando en las redes sociales, por su retirada, es el bollo glaseado de la marca blanca Hacendado. Un producto de Mercadona que tiene su gran público, dado el sabor de estos dulces blancos conocidos popularmente como 'nevaditos'. La cadena de supermercados ha decidido retirarlos de sus tiendas, a pesar de que muchos clientes aseguraban que estaban incluso mejor que los de marca.