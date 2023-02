Para perder peso no solo hay que controlar calorías. De esto se dio cuenta Emi Hosoda y esto es lo que ha publicado en sus perfiles de redes sociales, con unos consejos que han servido para muchos usuarios que han avalado sus teorías. La doctora perdió la friolera 45 kilos a raíz de empezar a seguir cuatro sencillos consejos. Esta médica ha revelado sus trucos y ha confesado que utilizó su formación en salud holística y medicina funcional para diseñarse un plan de salud personalizado. A sus 50 años puede decir así que ha dicho adiós a sus problemas de peso.

Es indiscutible que para la mayoría de la gente es más fácil perder unos kilos que ganarlos. Los malos hábitos en la alimentación y el sedentarismo son sin duda los peores enemigos de nuestra dieta y, por ende, de nuestra salud, pues el sobrepeso puede conllevar enfermedades como la temida diabetes o incluso problemas cardiovasculares. Es por ello que los médicos inciden tanto a la hora de mantener un peso saludable pese a que ellos mismos en muchas ocasiones no son el mejor ejemplo. No es el caso de la doctora Emi Hosoda, pues la experta en composición corporal nutrigenómica y en antienvejecimiento ha conseguido llevar a cabo su propio plan de salud y ha tenido a bien divulgarlo entre sus seguidores.

El primer consejo fue dejar de fijarse en las calorías y controlar la cantidad de azúcar de los alimentos. Cuando ella contaba calorías, no solo no conseguía adelgazar, sino que engordaba, las calorías no determinan la calidad nutricional de un alimento. Estaba perdida hasta que pensó en fijarse en el azúcar para conocer si un alimento le produciría un pico de insulina y azúcar en sangre. Estos picos son los que conllevan un aumento de peso, ya que el cuerpo almacena el azúcar en forma de grasa. Al controlar el azúcar de los alimentos, adelgazaremos y reduciremos el riesgo de diabetes y prediabetes.

La importancia del agua

El segundo consejo está en la ingesta de agua, pues en ocasiones podemos confundir la sed con el hambre. Si tienes hambre entre comidas, bebe un vaso de agua y espera 15 minutos. Si se te pasa el hambre, lo que tenías era sed. La cantidad de agua a tomar al día depende de nuestra edad, de nuestro nivel de actividad y de nuestro estado de salud. Lo mejor es preguntarle al médico cuál es la cantidad recomendada para nuestro caso particular y dejar de creer que beber dos litros de agua al día es la medida universal para todos.

El tercer consejo para adelgazar con éxito es prestar atención a nuestra calidad del sueño. A muchas personas les resulta más difícil dormir con los años, sobre todo durante la menopausia o los años previos a ella. Hosoda confirma que el sueño escaso se ha vinculado con el aumento de peso. Aun así, en general, tomar suplementos no es una forma infalible de conciliar el sueño o alcanzar objetivos de pérdida de peso. Una revisión publicada en 2021 descubrió que algunos adultos de 50 años veían mejorar ligeramente su sueño con suplementos de magnesio, pero los autores concluyeron que no había pruebas suficientes para recomendarlo como ayuda para dormir.

El cuarto y último consejo tiene que ver con el ejercicio, una de las partes más difíciles de un plan de adelgazamiento. A todos nos da pereza hacer deporte o no tenemos tiempo, pero la doctora Hosoda insiste en que hacer ejercicio de fuerza le ayudó a perder esos 45 kilos que le sobraban. Ni cardio ni ejercicio aeróbico, la clave está en entrenar la fuerza, ya no solo para adelgazar, sino para disfrutar de una mejor calidad de vida y recuperar la masa muscular perdida. Beber agua, dormir y hacer ejercicios de fuerza son por tanto las claves para tener éxito.