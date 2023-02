La nómina de este mes de febrero llegará con sorpresa para miles de contribuyentes. Y es que si cobras menos de 35.200 euros al año (unos 2.500 euros mensuales en 14 pagas), estás de suerte. No, no te van a subir el sueldo, pero hay ciertos ajustes en el IRPF que harán que recibas una cantidad extra en tu salario neto que podría llegar a los 1.000 euros anuales.

Esta novedad fiscal, que afectará al 80% de los trabajadores, supondrá una rebaja del IRPF para las rentas de menos de 35.200 euros al año. De esta forma, si cobras menos de 15.000 euros anuales estarás exento de pagar IRPF, cuando antes el límite eran 14.000 euros, y si no superas los 21.000 euros anuales tributarás menos a Hacienda. Por su parte, los que cobren entre 21.000 y 35.200 euros al año tendrán una retención menor. Este cambio afectará a un colectivo muy concreto y no implica una rebaja de las cantidades a pagar, sino simplemente un ajuste de las retenciones.

Con este reajuste, el Ministerio de Hacienda ha modificado la tabla de retenciones en Renta para este año 2023. En primer lugar, se elevan los umbrales por debajo de los cuales no se practica retención -por ejemplo, para un soltero con un hijo pasa de 15.947 a 17.270 euros-, unas rentas que habitualmente no tienen que pagar IRPF y que de esta manera no tienen que esperar a la devolución de Hacienda.

En segundo lugar, se eleva de 22.000 a 35.200 euros el umbral de ingresos que da derecho a disfrutar de una limitación en las retenciones máximas que se practican, siempre que se cumplan determinados requisitos personales y familiares -como sería el caso, por ejemplo, de un contribuyente casado cuyo cónyuge obtiene rentas inferiores a 1.500 euros-.

Por ejemplo, un contribuyente casado con dos hijos con unos ingresos de 22.001 euros tendrá unas retenciones anuales de 1.186,57 euros con los nuevos umbrales, frente a los 2.303,22 euros del antiguo. Por lo que se entiende que el objetivo de este cambio normativo es evitar saltos o incrementos significativos de retención al superar determinados niveles de ingresos.

Es indudable que el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) es un concepto complejo, que depende de numerosos factores, como la composición familiar del contribuyente, su residencia y las deducciones aplicables. Esto hace que sea difícil comprender su alcance.

No obstante, en ocasiones, puede suceder que las retenciones sean demasiado bajas, y los contribuyentes deban pagar la diferencia a Hacienda en la declaración de la renta que se presentará en el primer trimestre de 2024. Esto conlleva un desplazamiento en el momento en que se produce la carga fiscal.

En cualquier caso, aquellos contribuyentes que lo deseen pueden solicitar a su empleador que les aplique las retenciones que consideren más adecuadas, ya que deberán liquidar la diferencia posteriormente.