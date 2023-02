El Gobierno dio en el pasado año 2022 una ligera tregua a los conductores bonificando una pequeña parte del precio de la gasolina y el diésel. Sin embargo, esta ayuda ha desaparecido en el presente 2023, volviendo a tener que asumir los propietarios de los vehículos la totalidad del gasto en gasolina pese a que la cantidad de impuestos a pagar en cada respostaje sobrepasa el 35%.

Por estas y otras muchas causas como la inflación y el aumento de los precios, los conductores se fijan hasta el último detalle para no ver incrementado el gasto en gasolina y poder llegar a final de mes. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) se ha encargado de destapar algunas claves para evitar que nos sangren cada vez que queramos llenar el depósito de nuestro coche. Hay algunos trucos evidentes, pero otros no lo son tanto: Hablamos del día de la semana en el que es más barato repostar y a qué hora preferiblemente debemos hacerlo.

Hay que destacar que el adiós de la medida del Ejecutivo de bonificar con 0,20 céntimos el litro la gasolina y el diésel ha provocado una subida que según los expertos se mantendrá durante todo el 2023 y que provoca que llenar un depósito cueste casi cinco euros más de media.

Consejos para ahorrar en gasolina

Entre los trucos que la OCU da para no gastar más de la cuenta a la hora de repostar se encuentra el de utilizar el combustible con las propiedades aconsejadas por el fabricante del coche. Por ejemplo, poner gasolina de 98 octanos pudiendo usar la de 95 en coches que admiten esta última es tirar el dinero, puesto que no aporta más prestaciones o mejor rendimiento. También es importante buscar la gasolinera más barata, pues son varios los euros que podemos evitar gastar de más.

Para gastar menos gasolina también es aconsejable reducir al máximo el peso. Para ello no habría que llevar instalado portabicis o cofres de techo si no los usamos, pues estos aparatos perjudican seriamente la aerodinámica, y pueden hacer aumentar el consumo en más del 20%. De igual modo, circular con las ventanillas bajadas también aumenta el consumo. Controlar la presión de los neumáticos también es aconsejable no solo por la seguridad, pues el gasto extra medio será de entre 80 y 100 euros más que con las ruedas con la presión correcta.

En caso de una parada larga no dudes a la hora de parar el motor, pues un coche parado en punto muerto consume entre 0,5 y 1 litro de combustible por hora. Además, es preferible conducir sin apurar las marchas, manteniendo el motor a bajas revoluciones y evitando realizar acelerones bruscos. Usa el acelerador con suavidad y resístete a la tentación de abusar del pedal.

El mejor día y la mejor hora para repostar

Además, las distribuidoras fijan el precio de los combustibles según la demanda de consumo. Por este motivo, desde la OCU han lanzado una advertencia clara. Los fines de semana son los días en los que los conductores suelen acudir más a las gasolineras. Por este motivo, los sábados y los domingos, cuando las personas tienen más tiempo libre, los precios para repostar asciende. Por el contrario, los lunes saldrá más económico debido a que no todos pueden repostar este día por motivos laborales.

Desde la OCU también han anunciado qué horas son más convenientes. Esto, sin embargo, dependerá de cada estación de servicio, así como el momento en el que realicen cambios de precios. No obstante, de forma general, la medianoche es la hora en la que es más económico sale llenar el depósito. Lo mismo sucede con las primeras horas de la mañana. Acudiendo en estos momentos, podrás ahorrar unos cuantos euros.