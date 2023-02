La obesidad se ha convertido en un problema de salud pública. Factores como el sedentarismo o la mala alimentación han hecho que en los últimos años se hayan multiplicado los casos, también en España y sobre todo entre los más pequeños. La ciencia está constantemente investigando para ofrecer las mejores soluciones con las que paliar esta problemática.

Uno de los últimos avances en este sentido tiene el nombre de Tirzepatida, un medicamento que puede reducir de media hasta un 20% el peso corporal administrado en dosis altas.

¿Qué es la Tirzepatida?

Comercializado con el nombre Mounjaro, se ha aprobado en Estados Unidos para tratar la diabetes de tipo 2.

Se trata de un inyectable a aplicar una vez por semana. Su objetivo es controlar el nivel de triglicéridos, en casi un 30%, y lograr la casi total probabilidad del estado de prediabetes.

Fue la revista The New England Journal of Medicine la que dio a conocer los resultados de los ensayos con este medicamento, en los que participaron más de 2.500 personas con un peso de más de 100 kilos.

Resultados de la Tirzepatida

Los especialistas proporcionaron la medicación durante 72 semanas a las personas que se prestaron al ensayo y los resultados fueron muy satisfactorios, explica esta publicación.

Y es que no solo logró controlar la saciedad, sino que también logró regular la grasa corporal. En este sentido, se muestra incluso más eficaz que la cirugía bariátrica --que solo está indicada para pacientes con un índice de masa corporal mayor a 40-- y, sobre todo, más práctica, puesto que la cirugía puede tener efectos secundarios.

La inyección de Tirzepatida tiene que practicarse sobre el abdomen, la parte superior del brazo o en el muslo. No hay un momento del día específico en el que ponerla.

Un fármaco diario ya autorizado

No es este, no obstante, el único inyectable en el mercado mediante el cual se pierde peso. En España está aprobado el Saxenda, un fármaco que también se administra de forma diaria y que está indicado para personas con un índice de masa corporal (IMC) superior a 30 o a 27, en el caso de que existan otras circunstancias como por ejemplo sufrir de hígado graso.

Según la Sociedad Española de Obesidad (SEEDO), un 80,6% de las personas con sobrepeso y un 91,4% de las personas con obesidad han intentado adelgazar alguna vez.