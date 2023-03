El Hospital Vall d'Hebron (Barcelona) investigará las "circunstancias" en las que una enfermera grabó un vídeo, dentro del centro, en el que cargaba con la exigencia de la Administración de disponer del "puto C1 de catalán". Desde hace más de una década, es imprescindible que todos los funcionarios de la Generalitat y de los ayuntamientos catalanes dispongan del nivel C de catalán o de un certificado equivalente que acredite que conocen y hablan el catalán. También el conseller de Salud, Manel Balcells, ha calificado de "intolerables" los hechos.

Una joven enfermera de Vall d'Hebron, Begoña Suárez, se ha hecho viral por un vídeo que ha colgado en TikTok donde se queja de que, para optar a las oposiciones de enfermería en Catalunya, se les exige disponer del "puto C1 de catalán", algo que ella, pese a que existen "3.500 plazas", no se va a sacar. "Se va a sacar el C1 de catalán mi madre".

"Se investigará este hecho y las circunstancias en que se ha producido. No podemos tolerar que dentro de nuestras instalaciones, en horario laboral y con el uniforme de la institución se hagan vídeos que no tienen que ver con la actividad asistencial. Es evidente que no representan a la institución ni al centro", señala Vall d'Hebron.

"Declaraciones como estas son intolerables en una servidora pública. Desde el centro hasta el departamento llegaremos hasta el fondo de la cuestión. Abrimos un expediente. El sistema sanitario debe garantizar la atención en la lengua propia de Cataluña, en esto trabajamos cada día", ha declarado el 'conseller' Manel Balcells a través de Twitter. Según él, "ejemplo de buenas prácticas" de los profesionales "son los que viniendo de donde vengan tienen interés y se forman por aprender, conocer y hablar el catalán". "Estos son la mayoría y queremos ponerlos en valor", ha añadido.

Declaracions com aquestes són intolerables en una servidora pública. Des del centre fins al departament arribarem fins al fons de la qüestió. Obrim un expedient. El sistema sanitari ha de garantir l’atenció en la llengua pròpia de Catalunya, en això treballem cada dia. https://t.co/MtufypNO0H — Manel Balcells (@manelbalcells) 2 de marzo de 2023

Reacciones en la red

En la red, las reacciones a favor y en contra no se han hecho esperar. Los más, aseguran que es un requisito imprescindible desde hace tiempo incluso en otras comunidades de España, como Galicia, Comunitat Valenciana, Illes Balears y Euskadi.

De hecho, uno de los tuiteros señala precisamente eso, que Suárez sale en el vídeo acompañada de una chica vasca: "Y lo peor es que de esas 3 una es de Euskadi, que allí se aplica lo mismo de sacarse el c1 de euskera".

Y lo peor es que de esas 3 una es de Euskadi, que allí se aplica lo mismo de sacarse el c1 de euskera — Varón de la birra (@kinki_cotilla) 1 de marzo de 2023

En el vídeo, la enfermera sala acompañada por una compañera de Granada y otra de Euskadi, que cuando dice que ella va a hacer las oposiciones, recibe las críticas de su compañera: "Clara, por favor, me estás desmontando el vídeo, tía". Es entonces cuando la tal Clara se pone a hablar catalán: "Escolta, noia, que jo puc parlar català".