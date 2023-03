Tres días lleva el petrolero Minerva Nounou dando vueltas frente a la costa gallega. El buque, de 254 metros de eslora y 44 de manga, partió el día 7 de marzo del puerto de Gibraltar con destino a Países Bajos, pero por motivos que no han trascendido interrumpió su travesía y ha deambulado frente a la costa; ha llegado a estar a unas 30 millas de Vigo. Según pudo saber FARO DE VIGO, del grupo Prensa Ibérica, los servicios de Salvamento han sido advertidos de esta situación para vigilar su derrota, sin que se tema por la integridad del barco. Fuentes de la Xunta han constatado esta situación, y han abundado que el petrolero no lleva carga y que el estado del mar no complica su maniobrabilidad.

Antes de recalar en Gibraltar, el Minerva Nounou, de bandera de Malta, había recalado en el puerto de Nemrut (Turquía). De acuerdo a los registros disponibles, la embarcación tiene un peso muerto (deadweight) de casi 115.000 toneladas y pertenece a la armadora griega Minerva Marine. Fue construido en el año 2006 por el gigante coreano de construcción naval Daewoo Shipbuilding. De momento, la señal emitida por el barco no establece su destino, sino que consta como "a órdenes". Desde el puente de mando se comunicó su intención, en las últimas horas, de dirigirse al puerto portugués de Leixões, en Viana do Castelo, pero ha revertido esta decisión. El Minerva Nounou parece haber aproado ahora hacia el norte.