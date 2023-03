La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport ha publicat en el DOGV (https://dogv.gva.es/datos/2023/03/13/pdf/2023_2551.pdf) el calendari d'admissió i matriculació per al curs 2023-2024 dels nivells d'Infantil, Primària, ESO i Batxillerat. Les famílies podran completar tot el procediment telemàtic d'admissió, matrícula inclosa, a través de la plataforma 'telematricula.es'.

La presentació de sol·licituds d'admissió telemàtica en Infantil i Primària serà del 20 al 28 d'abril. Segons ha informat la Generalitat en un comunicat, el procediment d'admissió és "especialment important" per a les famílies que matriculen als fills i les filles en Infantil de tres anys, en les aules gratuïtes de 2 anys dels CEIP i en guarderies de titularitat de la Generalitat de 0-3 anys.

En l'admissió escolar del pròxim curs 2023-2024, a les places d'Infantil de dos anys opten les xiquetes i els xiquets nascuts en 2021, i a les d'Infantil de tres la població nascuda en 2020. El 14 de juny, amb la publicació de les llistes definitives d'alumnat admès en cada centre, començarà la matriculació. Des d'aquest mateix dia fins al 30 de juny, podran formalitzar la matrícula les famílies que opten per fer-ho en línia, i del 22 de juny al 5 de juliol les que vullguen fer-la de manera presencial.

Pel que fa a l'admissió telemàtica en ESO i Batxillerat, serà del 4 al 12 de maig. En el cas de l'ESO, les llistes definitives d'alumnat admès es publicaran el 19 de juliol i aquest mateix dia començarà la matriculació en línia, que estarà oberta fins al 24 de juliol. Les famílies que opten per formalitzar la matrícula de manera presencial podran fer-ho del 20 al 25 de juliol.

Les llistes definitives d'alumnat admès en Batxillerat es publicaran el 24 de juliol i des d'eixe dia fins al 27 de juliol es podrà formalitzar la matrícula de manera telemàtica i, si s'opta per fer la matrícula de manera presencial, cal acudir als centres educatius del 25 al 28 de juliol.

En Primària, ESO i Batxillerat les famílies utilitzen aquest procediment en menor mesura, ja que ho usen només per a canviar als fills i les filles de centre educatiu per diferents raons com, per exemple, el canvi de residència d'una població a una altra.

El procés d'admissió és el primer tràmit que es fa per a l'escolarització per primera vegada o per a sol·licitar canvi de centre educatiu. Ho realitzen les famílies i se centra a aportar tota la informació i posar les opcions dels centres preferents per a poder fer la baremació i la determinació del centre educatiu en el qual s'escolaritzen els fills i les filles.

La via principal per a fer aquest tràmit és de manera telemàtica a través de l'espai web 'telematricula.es', en el qual les famílies tenen el seu abast totes les vacants disponibles, tutorials que les guiaran pel procediment i les respostes a les preguntes freqüents que puguen sorgir durant la tramitació.