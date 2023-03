Preocupación extrema de los médicos en torno a un tema casi desconocido: el hígado graso, una enfermedad que avanza imparable en España. Una epidemia silenciosa - ya afecta a un 20% de la población española- íntimamente ligada a la obesidad y a la diabetes y, a su vez, al sedentarismo, al alcohol y a la comida basura. Un avance especialmente alarmante por su incidencia sobre el cáncer de hígado. Así lo expuso hoy en Madrid el doctor José Luis Calleja, presidente de la Asociación Española del Estudio del Hígado (AEEH). Los más jóvenes cada vez comen peor y beben más alcohol. Y no ayuda, advirtió la carestía de los alimentos más sanos. "A día de hoy, en España, es más barato un litro de vino que de agua y la comida basura, mucho más barata que la sana. O se cambia la legislación o los grupos con menos recursos, van a ser más pobres y más enfermos", denunció el médico.

La Asociación Española del Estudio del Hígado (AEEH) ha arrancado este miércoles en Madrid su 48 Congreso. Se reunirán más de 800 especialistas y hablarán de hígado graso, cáncer hepático, hepatitis C, hepatitis Delta…Hasta el viernes se presentarán varios centenares de estudios e investigaciones desarrolladas por los hepatólogos españoles en torno a la prevención, cribado y tratamiento de las diferentes patologías del hígado. El doctor Calleja, jefe del Servicio de Gastroenterología y Hepatología del Hospital Universitario Puerta de Hierro (Madrid), comenzó llamando la atención sobre las enfermedades hepáticas. Todavía muy desconocidas, dijo, por la sociedad.

Un plan nacional para el hígado graso

La evolución de la prevalencia de las enfermedades hepáticas no es un problema sólo de España. Están en crecimiento en todo el mundo en cuanto a morbilidad y mortalidad. Son, una de las principales causas de pérdida de años de vida laboral y de calidad de vida. El número de muertes por cirrosis en el mundo ha pasado del 1,9% al 2,4% entre 2009 y 2016. Y estas cifras irán en aumento, alertan los hepatólogos, porque su impacto crece cada vez más y en personas jóvenes, también en España. Sin embargo, y al margen del Plan para el Abordaje de la Hepatitis C de 2015, no existe en el Sistema Nacional de Salud un Documento Marco de Referencia para empezar a actuar de una forma común. Por eso, piden un Plan Nacional sobre Patologías del Hígado.

El avance de casos de hígado graso está muy ligado a la epidemia de obesidad y de diabetes que hay en la población

Porque, cuando se entra en detalle, el doctor Calleja explica que, hasta el año 2015, la principal causa de este tipo de dolencias en nuestro país era la hepatitis C y -gracias a la aparición de medicamentos para curar la enfermedad- en solo 6 ó 7 años ya ha dejado de ser una causa frecuente. Sin embargo, ha advertido el especialista, "a la vez que la incidencia de la hepatitis C iba descendiendo como causa de cirrosis, necesidad de trasplante y cáncer hígado, iba aumentando la presencia de hígado graso". Muy ligado, ha añadido, "a la epidemia de obesidad y de diabetes que hay en la población".

La desconocida Enfermedad Hepática Metabólica (EHMet), más conocida como hígado graso, afecta ya a 1 de cada 4 adultos en España y es, probablemente, la patología silente de mayor riesgo potencial para la salud pública, por su asociación con la obesidad y el sedentarismo, y con cerca de dos mil nuevos diagnósticos cada año de personas que ya se encuentran en fases avanzadas de la enfermedad. Ahora mismo, es la tercera causa de este tipo de cáncer, pero los expertos consideran probable que sea la primera en una década, dado el avance de su prevalencia.

El hígado graso, una enfermedad silenciosa

Está presente, dijo el presidente de los hepatólogos, en un 20% de la población española. Y, aunque sólo una pequeña parte, hará un cuadro más importante -inicialmente acompañado de inflamación y, posteriormente, de cirrosis- al final acabará siendo la principal causa de enfermedad hepática avanzada. El doctor José Luis Calleja, explicó que, en Estados Unidos, esta enfermedad ya es la primera causa de trasplante. "En España vamos en la misma dinámica", alertó aludiendo a las altas tasas de obesidad infantil de los niños y adolescentes.

Ocho de cada diez personas con sobrepeso tienen hígado graso, y se encuentran en riesgo de desarrollar una cirrosis a edades tempranas

Por eso, la preocupación sobre el hígado graso es doble por su impacto en adolescentes y jóvenes, segmento en el que estudios recientes han estimado que hasta ocho de cada diez personas con sobrepeso presentan ya hígado graso, y se encuentran en riesgo de desarrollar una cirrosis a edades tempranas. Como se ha dicho, la obesidad y el sobrepeso son, precisamente, junto la diabetes tipo 2, el colesterol y la presión arterial alta, los principales factores de riesgo de la Enfermedad Hepática Metabólica.

El cambio en los pacientes de hígado graso

"En los hospitales, antes veíamos a pacientes de mediana edad que tenían infección por hepatitis C, pero ahora es un paciente más añoso, con obesidad y diabetes y, en ese contexto, ha desarrollado cirrosis". El especialista se refirió al tipo de vida que llevamos. Y pidió firmeza a las administraciones y que inviertan en prevención -la mayoría de las enfermedades del hígado son prevenibles-, pero también, incidió, asintomáticas, de manera que a veces, cuando se detecta el daño, es demasiado tarde.

"El hígado es muy agradecido. Aunque uno tenga una lesión muy significativa, si cesa el insulto que se está haciendo a ese hígado; si el paciente pierde peso, dejar de tomar alcohol, se trata la hepatitis C...se cura bastante bien. Por eso necesitamos un plan nacional de prevención de la enfermedad hepática", indicó el especialista.

Menos recursos y más enfermos

El especialista habló muy alto y muy claro. "En España existe un consumo de alcohol muy fácil. Ayer mismo se publicó un estudio en el que se decía que más del 50% personas menores 18 años han probado el alcohol y es escalofriante. A día de hoy tiene un precio más barato libro vino que agua", criticó. La sociedad "tiene que conocer que, en cualquier hospital, un 50% de los ingresados en las plantas de digestivo lo son por problemas de alcohol", añadió.

Pero, en la línea de lo que vienen denunciando muchos de sus compañeros en los últimos meses, no sólo vale hablar de lo que se debe hacer para mantener una vida sana. Sino, de dotar de recursos a las personas para que puedan tener calidad de vida. Por ejemplo, comiendo bien. "La comida basura, la ultra procesada, es mucho más barata que la comida sana. O se cambia la legislación o los grupos con menos recursos, van a ser más pobres y más enfermos porque vamos a poner a su disposición comida más barata", señaló el médico.

En ausencia de tratamientos, insisten los médicos, es aún más necesario optimizar las estrategias que se han mostrado eficientes para evitar la progresión de la enfermedad: reducción de peso y ejercicio. Pero para ello se necesitan Unidades Multidisciplinares, donde haya especialistas que pueda prescribir la dieta y el ejercicio físico (Unidades de Rehabilitación Hepática) orientadas a conseguir los resultados que se necesitan. Es ahí donde los hepatólogos vuelven a poner el acento. Sobre la práctica, recomendar una dieta sana es fácil, pero son muchos los pacientes que, actualmente, no pueden permitirse comprar alimentos sanos por su carestía.

El cáncer de hígado

Si los expertos prevén que el hígado graso va a convertirse en la principal causa de cáncer de hígado en menos de una década es porque su presencia se ha triplicado en los últimos diez años en España. Es el segundo tipo de cáncer que más años de vida resta a la población y cada año se diagnostican en nuestro país 6.600 nuevos casos, la mitad ya en estadios avanzados, lo que reduce cinco veces sus posibilidades de supervivencia.

El cáncer de hígado representa el 2,3 % de todos los tumores y el sexto en orden de frecuencia, pero el temor de los especialistas es que su prevalencia crezca si no, como se ha dicho, no se frena la epidemia de hígado graso ligada a obesidad y diabetes. El hepatocarcinoma es el tumor primario del hígado más frecuente, suponiendo entre el 80-90 por ciento de los casos de esta patología, seguido del colangiocarcinoma.

La AEEH avanza ya en un borrador de estrategia que quiere presentar al Ministerio de Sanidad en los próximos meses

La llave para mejorar los resultados en relación con todas estas enfermedades es la prevención y diagnóstico precoz, insisten los médicos. La AEEH está avanzando ya en un borrador de estrategia que quieren presentar al Ministerio de Sanidad en los próximos meses con la intención de que pueda ser discutido con las comunidades autónomas y finalmente aprobado en el Consejo Interterritorial de Salud. El éxito del Plan de Hepatitis C de 2015 es el modelo que se quiere reproducir ahora, ampliado al resto de enfermedades hepáticas y con una especial atención en, precisamente, hígado graso.

Junto a la necesidad de mejorar la prevención, la falta de pruebas de diagnóstico sencillas y precisas, la ausencia de un tratamiento específico común para estas enfermedades y las posibilidades que abre la medicina personalizada representan, según los especialistas de la AEEH, un enorme reto para el sistema sanitario.