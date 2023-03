Caza, delfines y zoofilia: las siete rebajas que han desinflado la ley de animales

La ley de bienestar animal y la reforma para endurecer las penas por maltrato, que han sido aprobadas definitivamente este jueves en el Congreso, pasarán a la historia por ser uno de los paquetes legislativos que más cambios han sufrido a lo largo de su tramitación. El más conocido tiene que ver con la decisión del PSOE de presentar una enmienda, tan sólo un mes después de que la norma fuera aprobada por el Gobierno, para que la protección no sea aplicable a los perros de caza. Pero desde el proyecto inicial ambas normas han sufrido tantas mermas que han provocado que los animalistas hayan pasado del aplauso inicial al rechazo, o al apoyo pero dejando claro que la legislación podría haber sido más ambiciosa.

El Partido Animalista (Pacma) y una cincuentena de entidades más han llegado incluso a reclamar que las normas no fueran aprobadas. "Traerán un retraso de varias décadas", señalan. Otras organizaciones, en cambio, son más "realistas" y señalan que la ley contiene todos los "avances" que se han podido sacar en la España actual. Este es un resumen de los principales aspectos que han desinflado ambas normas y han frustrado las expectativas de los animalistas.

La caza y los perros pastores

La enmienda socialista, que ha sido calificada como la "enmienda de la vergüenza", supone que la ley no se aplicará a los perros de caza, pero tampoco a los empleados en actividades profesionales (policía, rescate, etc.), en la ganadería (los perros pastores) o la cetrería. La ley desde un inicio dejó fuera a los toros o los animales de experimentación o producción, porque estos últimos se rigen por normas específicas, y por tanto se centra en las mascotas u otros animales del entorno urbano. Su objetivo es que haya maltrato, sacrificio y abandono cero. Y no ha servido de nada las amenazas de Podemos y otros partidos en torno a que dejarían caer la norma si los socialistas no accedían a retirar o modificar su enmienda. La ley ha sido aprobada sin cambios en este aspecto.

Granjas peleteras

El anteproyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros prohibía las granjas de visones americanos pero este precepto desapareció cuando el Gobierno estudió el proyecto en segunda vuelta, lo que permitirá sobrevivir a las más de 30 granjas peleteras que hay en España. Los cambios introducidos por el PSOE tanto desde el Ejecutivo como vía enmiendas en las Cortes responden, según Aïda Gascón, directora de AnimaNaturalis, a que es un "partido conservador" en materia de protección animal y ha cedido a las "presiones" del sector de la caza, las tiendas de mascotas, las granjas de visones y otros.

Multas en vez de prisión

Uno de los ámbitos que más rechazo ha provocado es la reforma del Código Penal, dado que se ha introducido la posibilidad de multa en lugar de prisión "si se causa al animal lesiones que requieren tratamiento veterinario o muerte a un vertebrado de los que no viven bajo el control del ser humano", según aclara María González Lacabex, miembro de INTERcids. Esta entidad, que reúne a operadores jurídicos expertos en protección animal, considera que la reforma legal sitúa a España "años atrás en la respuesta al maltrato", por ello pidió al Gobierno su retirada.

También varios socios del Gobierno han criticado que "los maltratadores se vayan a ir de rositas pagando una multa", aunque para Ione Belarra, la ministra impulsora, la reforma servirá para "empezar a terminar con la impunidad".

La zoofilia

Muy polémica ha sido también la nueva redacción en la reforma del Código Penal que hace referencia a la zoofilia. Vox y otros sectores han señalado que el cambio promovido por el Gobierno "despenaliza la zoofilia", pero mantener sexo con animales, por extraño que pueda parecer, no está castigado penalmente. La reforma, eso sí, modifica el artículo 337 que castiga la "explotación sexual" de animales, que algunos jueces asocian al ánimo de lucro, y lo sustituye por "actos sexuales con animales". Sin embargo, INTERcids denuncia que para ser penado se exigirá causar lesiones -que requieran tratamiento- a los animales, algo difícil de demostrar en muchas ocasiones.

Siguen los perros peligrosos

La ley pretendía derogar el listado de perros peligrosos en función de su raza -pit bull terrier, rottweiler, dogo argentino, etc.- y establecer un "listado positivo de animales" de compañía que determinaría cuáles pueden incluirse en él teniendo en cuenta varios criterios, como el de la salud; la sociabilidad y la seguridad de las personas. Esta pretensión ha caído pero la intención del Ministerio de Derechos Sociales es recuperarla vía reglamento. Hasta entonces, continúan vigentes las restricciones actuales para los perros potencialmente peligrosos.

Los delfinarios

El anteproyecto inicial prohibía los espectáculos con delfines y otros cetáceos. Sin embargo, finalmente se permitirá que continúen aunque "van contra el bienestar animal y son inadecuados", según Anna Mulà, abogada de la Fundación Franz Weber. A su juicio, la persistencia de estos espectáculos se ha disfrazado "de uso para investigación o conservación pero en realidad responde a las presiones del lobby de los zoos dado que España es uno de los países con más cetáceos en cautividad".

Los circos

Otra de las mermas que ha disgustado a los animalistas es que no se prohíba a los circos con todo tipo de animales, como figuraba en el anteproyecto inicial. Finalmente se impedirán con animales silvestres como tigres o elefantes, pero seguirán pudiendo participar caballos o mascotas. Según Mulà, "hay comunidades que ya han prohibido los espectáculos circenses con todo tipo de animales y si la ley estatal pretendía armonizar toda la legislación en torno a los más altos estándares, se ha producido una incoherencia".