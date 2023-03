Es muy famosa la figura del conejo de Pascua, y cuando se acercan las fechas, muchas familias deciden hacerse con un conejito como mascota. También es bastante común regalárselo a los niños, para provocar ilusión durante las fiestas. Es un gesto que va más allá de la simple pieza de chocolate con forma de animal, y es algo muy común en Estados Unidos. Una tradición que, como muchas otras, ha traspasado fronteras y ha llegado a España.

Una gran parte de los conejos que se adoptan para estas fechas, se acaba abandonando. Esto puede tener graves consecuencias para el animal, ya que si es doméstico no está preparado para la vida a la intemperie. También las puede tener a nivel medioambiental, ya que pueden provocar una plaga.

Para que esto no suceda, es necesario conocer cómo se debe cuidar a un conejo doméstico, meditar antes de adoptarlo y comprobar que las condiciones del hogar son favorables para el animal.

Condiciones de vida

Un conejo puede vivir de 8 a 12 años, y, a diferencia de lo que se suele pensar, no es un animal que pueda vivir encerrado en una jaula. Hay que tener en cuenta que necesitan espacio para correr, esconderse, escalar. No deben sentirse atrapados en un espacio pequeño y donde no se pueden mover. Antes de adoptar un conejo, hay que plantearse si se dispone del espacio necesario, y si se puede ceder al animal durante todos esos años.

Inversión económica

Los conejos, al contrario de lo que se puede pensar, necesitan un gran desembolso de dinero. Necesitan juguetes, infraestructuras para saltar y escalar y un espacio acondicionado para ellos. Además, necesitan vacunas cuando son gazapos. Estas vacunas se las administrará un veterinario de especies exóticas, que por lo general, es más caro. También hay que considerar las visitas regulares para evitar enfermedades.

Por otro lado, son animales que tienden a morder todo lo que pillan por delante. Sábanas, objetos de plástico, suelas de zapato, ropa, cables, etc. Por lo tanto, hay que hacerse a la idea de que posiblemente habrá que sustituir todo aquello que el animal rompa.

Cuidados

Los conejos son animales que mantienen muy bien su propia higiene, por lo tanto, no se deben bañar. Sin embargo, son animales que ensucian mucho su entorno. Su espacio se debe limpiar a diario. Además, aunque aprenden muy fácilmente a hacer sus necesidades en una esquinera, pueden tener accidentes, y es casi inevitable que dejen heces por donde se mueven.

No se pueden alimentar únicamente a base de pienso. Necesitan vegetales de hoja, como la lechuga. También pueden consumir algunas frutas. Además, necesitan tener heno y agua siempre a su disposición.

Son animales muy sociales, por lo que es mejor asegurar que se va a poder invertir suficiente tiempo en hacerles compañía, jugar con ellos y limpiar su espacio. De hecho, es recomendable tener más de un conejo, para que puedan hacerse compañía entre ellos cuando no haya nadie en casa. También hay que tener en cuenta que hay que seguir un proceso de adaptación para incorporar a un nuevo conejo a la familia, en caso de que ya haya uno en casa.