Netflix sorprende a la audiencia con un nuevo anuncio. No se trata del retroceso a las cuentas compartidas, ya que todavía sigue vigente su normativa de ponerles fin. La plataforma de streaming ha renovado una exitosa serie que estrenó su cuarta temporada el 9 de febrero de 2023. Sin embargo, esta entrega no ha tenido demasiada repercusión, por lo que la audiencia no esperaba su continuación.

No se cancela You. Netflix ha comunicado su prolongación y se espera que esté disponible el estreno de la quinta y última temporada a lo largo de 2024. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Netflix España (@netflixes) Polémica entre la audiencia Este mensaje ha generado polémica entre la audiencia, que ha expresado su opinión en diversas redes sociales. Algunas personas quieren más temporadas, en cambio, otras consideran que debería finalizar la serie de inmediato y optar por su cancelación. Otra temporada de You?? Netflix deja morir con dignidad las cosas. — Daniel de Dopingüe (@SeEscribeTuiter) 25 de marzo de 2023