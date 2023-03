La plataforma de streaming Netflix ha conseguido, de nuevo, superar sus propios estándares. Un nuevo estreno durante este fin de semana consiguió un elevado nivel de audiencia, y supone una de las bases para las nuevas apuestas de la marca. El reality show Soy Georgina tuvo una grandísima acogida por parte del público. Hasta el punto de que, parece ser, este tipo de programas van a ser una gran apuesta para esta plataforma.

Las razones por las que están interesados en este tipo de producciones, son simples: son más baratas, generan muchísimo interés por parte del público y enganchan a la gente. En este caso, el estreno de la segunda temporada del reality Soy Georgina, se ha convertido en lo más visto en la plataforma de streaming.

La realidad es que no. La plataforma no va a dejar de apostar por éxitos como Miércoles, El Juego del Calamar o Stranger Things, de la que ya hay anunciada una nueva temporada. Lo que si sucederá es que este tipo de producciones grandes van a tener menos importancia en la plataforma, ya que son muchísimo más costosas y no generan tanta viabilidad económica. Esto supone un alivio para los inversores, que estaban empezando a temer por el futuro de la plataforma.

Las reacciones

La serie ha generado un grandísimo impacto tras su primeros días. La protagonista da razones para ello. Una de las cosas que más ha destacado, ha sido la gran cantidad de dinero que Georgina gasta en ropa. Una mañana de compras cunde mucho, y la protagonista no se preocupa a la hora de sacar la tarjeta. Llega a acumular más de 27000 euros gastados en una sola mañana. Sin embargo, los fans de la serie, los fans de la serie y de su protagonista, disfrutan viendo cómo gasta el dinero. Y muchos de ellos llegan a tener verdadera envidia.

Yo viendo SOY GEORGINA. pic.twitter.com/TjuClMS7Gd — s a l o m é (@salomeaguilars) 24 de marzo de 2023

10/10 esa serie de soy Georgina, quiero ser esa mujer Dios mío — 🧚🏽‍♀️ (@angelicao211) 24 de marzo de 2023