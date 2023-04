La segunda temporada de 'Soy Georgina' se ha convertido en uno de los contenidos más exitosos de Netflix. Desde su estreno, el reality de Georgina Rodríguez se ha posicionado en el top 10 de lo más visto en diferentes países del mundo.

Esta serie documental, que muestra como es el día a día de la influencer con más seguidores de nuestro país está dejando un montón de perlas en las redes sociales. Los memes y los comentarios sobre el estilo de vida, el dinero que gasta, su relación con las 'Queridas' o su forma de ser, no dejan de repetirse en redes sociales. Algunos incluso se han animado a parodiarla causando un auténtico furor.

La gallega Tamara García lo ha vuelto a hacer. La de Mos ha compartido un vídeo en su cuenta de TikTok una divertida parodia que resume a la perfección lo que se puede ver en el reality. Su interpretación ha conquistado a sus seguidores y en apenas unos días, el vídeo ya acumula millones de visualizaciones.

La reacción de Georgina Rodríguez no ha tardado en llegar. La gallega ha sido una de las elegidas por la influencer para recibir uno de los 200 bolsos exclusivos que ha creado a partir de la lona promocional de la segunda temporada de 'Soy Georgina' en Netflix y Tamara ha recibido el número 49.

La humorista no ha podido evitar su sorpresa al encontrarse con una caja preveniente de la mismísima Georgina Rodríguez. "No tengo ni idea de que es", confiesa mientras abre el paquete con sus seguidores.

"No me odia. Me quedo muchísimo mas tranquila, la verdad", comenta entre risas al ver la carta que aparece dentro del paquete en el que la novia de Cristiano informa a sus 'queridas' sobre el origen de este exclusivo bolso.

"Lo que hay dentro del bolso...Vivan los ibéricos, los picos...estoy viviendo una simulación ahora mismo", exclama Tamara al ver que dentro del bolso hay lomo embuchado y unos picos. "Gio, cariño, gracias de verdad...flipo", termina diciendo visiblemente sorprendida.